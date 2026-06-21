El Loco resumió el 2-2 ante el cuadro africano con una crítica a su equipo, aunque todavía confía en vencer a España. Maxi Araújo fue mucho más transparente en dejar ver su gran frustración.

Marcelo Bielsa vivió con mucho nervio los minutos finales del empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde. Un resultado que no estaba en los planes de nadie. Y que dejó complicada a la Celeste para disputar la última fecha de la fase grupal en el Mundial 2026.

Esta igualdad se sumó al 1-1 que los charrúas firmaron en el estreno frente a Arabia Saudita. Y el director técnico argentino graficó así este resultado. “El trámite del partido nos permitió marcar diferencia y cuando cedimos el protagonismo, las diferencias se acortaron”, reconoció Bielsa en DSports.

También abordó la función en la cancha que le encomendó a Federico Valverde, quien comenzó el partido cargado al sector izquierdo. “No es una cuestión determinante. Él puede jugar libre por todo el frente”, expuso sobre el capitán del seleccionado uruguayo.

Federico Valverde no pudo puntear esa pelota que Darwin Núñez sacó desde la banda derecha. (Molly Darlington/Getty Images).

Por eso mismo, en la entrevista flash le consultaron al rosarino qué punto sí fue clave. “Lo determinante para el resultado fue que cedimos el protagonismo en algún momento en que lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el rival. Y el rival mostró cosas que estábamos en condiciones de evitar”, aseguró el exdirector técnico de la selección chilena.

Marcelo Bielsa en el minuto de hidratación ante Cabo Verde. (Lars Baron/Getty Images).

Sobre el duelo frente a España, Bielsa también habló. “Nosotros necesitamos ganar y habiendo un partido, por supuesto que lo vamos a considerar. El fútbol se consiguen a veces situaciones que se merecen, otras que no. Es anecdótico”, dijo el Loco sobre las fallas en la puntada final.

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Maxi Araújo queda frustrado por el empate de la Uruguay de Bielsa vs Cabo Verde

Marcelo Bielsa no dio muchas luces de frustración luego de la paridad entre Uruguay y Cabo Verde. Pero sí lo hizo Maximiliano Araújo, quien anotó su segundo gol en la Copa del Mundo, pues le había marcado el 1-1 a los saudíes. El jugador del Sporting Clube de Portugal quedó muy molesto.

Maxi Araújo anotó el 1-1 parcial entre los uruguayos y Cabo Verde. (Molly Darlington/Getty Images).

“No sirve de nada el gol, pero nos queda un partido más. Necesitamos ganar y tenemos que salir a buscar eso. Otra vez buscamos hasta el final, pero no alcanzó”, resumió el futbolista de 26 años, quien de todas maneras sabe que tienen una última oportunidad de instalarse en la ronda de 32 mejores.

Fernando Muslera tuvo otra tarde nefasta en Uruguay. (Lars Baron/Getty Images).

Aunque sea en un difícil duelo frente a España, que aplastó a Arabia Saudita por 5-0. “No pudimos cuidar el resultado y terminamos un poco sufriendo. Para nosotros no pasa nada con esa goleada. Es lo mismo: tenemos que ganar, eso es lo importante”, sentencio Araújo, quien suena para reforzar al Manchester United y al Chelsea en Inglaterra.

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