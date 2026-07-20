Los azules no lograron mover la balanza con refuerzos para su plantel, y miran el duelo ante Audax casi con la misma plantilla del primer semestre.

Universidad de Chile prepara su regreso a la Liga de Primera 2026, en una segunda rueda donde quieren mostrar una nueva imagen para remontar a Colo Colo en la tabla de posiciones y meterse en la pelea por el título.

Algo que, para poder aspirar a lograrlo, necesitaban de refuerzos, tal como lo manifestó el técnico Fernando Gago antes del cerrar el primer semestre, pero nuevamente hay dificultades por el mercado de fichajes.

La U regresa a la competencia solamente con Gonzalo Reyna como nueva cara para su plantel, por lo que ya se anticipa que el domingo ante Audax Italiano presentará la misma formación sin grandes novedades.

Gonzalo Reyna, de 19 años, es el único refuerzo que tiene la U disponible. Foto: U de Chile.

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La U ya advertía el problema para los refuerzos: “Habrá que ser creativos”

Manuel Mayo es el encargado de liderar los refuerzos en Universidad de Chile, con su labor de gerente deportivo, quien ya había advertido inconvenientes para incorporar con una frase que llamó la atención de los hinchas: “Habrá que ponerse creativos”.

“Me encantaría ser lo más amplio para hacer el trabajo, para cualquier gerente deportivo mientras más presupuesto tengas amplía las posibilidades, pero me restringe a lo que defina el directorio para el trabajo de la gerencia y secretaría técnica“, explicó.

En ese sentido dejó en claro que el plan tenía una mira: “También generar algunas salidas, para tener ese presupuesto que tal vez, si el club no tiene posibilidad de tenerlo, ponerse creativo para que con esas salida poder reforzar al plantel lo más posible”.

Algo que nuevamente impacta en el mercado de fichajes de la U, donde si bien se han dado salidas, algunas fueron términos de contrato y otras salidas a préstamo, lo que limitó la creatividad.

Manuel Mayo asegura que trabaja con el presupuesto que le dio la dirigencia de Azul Azul para los refuerzos. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La U sin cambios ante Audax Italiano

Universidad de Chile enfrenta este domingo en condición de visitante al Audax Italiano, en un duelo agendado a las 17.30 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

En relación a refuerzos, la U dispondrá de Gonzalo Reyna, mientras espera el arribo de Valentín Gauthier, quien no ha sido confirmado desde el propio club para los hinchas.

Por lo mismo, Gago afrontará el inicio del torneo, en base, con el mismo plantel de la primera parte, que tuvo una irregular campaña y que llenó de dudas el objetivo de pelear el título.

Una deuda que tendrá la U, tras una intertemporada donde no disputó amistosos, deberá dar vuelta una tarea bastante compleja, pero sin las armas necesarias ni menos un refuerzo bombástico.

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