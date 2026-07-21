El volante de la U sufrió una lesión en la rodilla en la intertemporada y fue intervenido el fin de semana, se espera su pronto retorno.

Universidad de Chile tuvo que tomar una drástica decisión con uno de sus promisorios juveniles, quien incluso estaba siendo titular con el técnico Fernando Gago.

Se trata del volante Elías Rojas quien se lesionó la rodilla derecha durante la intertemporada, lo que lo confirma como la primera baja para el compromiso ante Audax Italiano.

El volante formado en los azules se rompió el menisco de la rodilla derecha, lo que llevó al cuerpo médico de la U a tomar la decisión de operarlo, algo que ocurrió el fin de semana.

Elías Rojas salió lesionado en el duelo ante Santiago Wanderers. Foto: Juan Hidalgo ▪︎ EB

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La operación de Elías Rojas en U de Chile

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes entregaron los detalles de la situación de Elías Rojas en Universidad de Chile, quien tuvo que ser intervenido por la lesión en su rodilla.

Según detalla el sitio de información azul, “el formado en el CDA se operó el pasado fin de semana, de manera de poder volver cuanto antes en la U”, teniendo en cuenta el protagonismo con la U.

Según detallaron, “su recuperación puede ir desde las tres a las cinco semanas fuera de las canchas, por lo que deberá esperar antes de volver a competir por un puesto en el equipo de Fernando Gago”.

Con esto la U tendrá un retorno a la Liga de Primera de contrastes, donde celebra los retornos de Matías Zaldivia, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, pero sigue teniendo afuera a Octavio Rivero y ahora Elías Rojas.