Ignacio Ruglio, timonel del cuadro Manya, volvió a sacar su artillería más pesada para destrozar al Loco Bielsa por su extensa rueda de prensa de despedida en la Celeste.

El presidente de Peñarol ya había sido muy crítico con el trabajo de Marcelo Bielsa al mando de la selección de Uruguay y lo hizo mientras la Celeste seguía en competencia durante el Mundial 2026. Y días de la extensa rueda de prensa que el rosarino dio para oficializar su salida, atacó de nuevo.

Ignacio Ruglio no simpatiza nada con el DT argentino y una vez más lo dejó en evidencia. “Se está mintiendo mucho alrededor de la selección, el 90 por ciento de las cosas que han salido son mentira”, introdujo el mandamás del cuadro Manya, quien sacó toda su artillería.

“El técnico de la selección hizo una conferencia para limpiarse él y ensuciar a los jugadores. Lo hizo de profeso. Vos no decís ‘los jugadores me respondieron, pero no querían charlas de más de 10 minutos’. Somos grandecitos, si dices eso, estás ensuciando a los jugadores”, planteó el directivo del cuadro carbonero.

Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa que dio en el Centenario. (Ernesto Ryan/Getty Images).

E insistió en su punto. Incluso por la manera de declarar que tuvo Bielsa. “Si dices ocho veces, en una conferencia que hacías mirando para abajo y ahora lo haces mirando para arriba, no hay que ser muy lúcido para darse cuenta. Fue una falta de respeto gigante”, manifestó Ruglio.

“Lo están blindando desde la AUF, justo a la persona que rompió todo lo que estaba adentro. Rompió un proceso de juveniles, del fútbol local y demás. Me pareció una falta de respeto muy grande esa conferencia de prensa, principalmente hacia los jugadores”, agregó el timonel de uno de los clubes más grandes de Uruguay y Sudamérica.

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Timonel de Peñarol enciende debate en Uruguay con fuertes críticas a Bielsa

El presidente de Peñarol había dicho con fuerza que no le gustaba la conducción de Marcelo Bielsa en la selección adulta de Uruguay. Uno de los motivos que lo hace manifestarlo fue la marginación de Nahitan Nández, quien formó parte de casi todo el ciclo camino al Mundial.

Pero no estuvo entre los 26 citados del exseleccionador de Chile y Argentina. “Entiendo lo que dijo en cada punto, aunque lo quisiera maquillar”, apuntó Ignacio Ruglio sobre la hora y media de conferencia que ofreció para cerrar su ciclo en la Celeste.

Marcelo Bielsa da indicaciones en el duelo vs España. (David Ramos/Getty Images).

“Siempre les digo a mis hijos, porque me lo enseñó mi padre, que aprendan a leer entre líneas cuando se habla”, sentenció Ruglio, quien llamó a analizar lo que Bielsa dijo. Pero también lo que no dijo y dejó entrever. Sigue el caldeado debate en torno a la Celeste, que al parecer tendrá a un ex Audax Italiano como sucesor del Loco.

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