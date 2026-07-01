El Loco se refirió a este curioso episodio que marcó sus triste campaña en la Copa del Mundo con la selección uruguaya.

La historia de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya llegó a su triste final. El Loco se marcha por la puerta trasera del combinado celeste tras un Mundial 2026 paupérrimo, donde no pudieron superar la fase de grupos.

Antes de irse, el DT argentino dio una conferencia de prensa donde se dio el tiempo de explicar todas las polémicas que marcaron su proceso al mando del seleccionado charrúa.

Más allá de los supuestos duelos que tuvo con algunos jugadores, uno de los temas que sí o sí tuvo que tratar fue su comentado exabrupto con uno de los camarógrafos tras la derrota por 1-0 ante España, donde estalló ante la demora por iniciar la entrevista.

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Marcelo Bielsa explica sus segundos se furia con un camarógrafo

En la conferencia el trasandino aseguró que “hay obligaciones con las empresas que compran los derechos de dar cierta cantidad de notas. Ellos manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo de la felicidad”.

“Reaccioné contra la tardanza con las preguntas a las que debía responder obligatoriamente. Tardaban y tardaban y yo estaba sobrepasado por el dolor. Tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido”, agregó Bielsa.

Marcelo Bielsa se marchó de Uruguay dando una extensa conferencia de prensa. | Foto: Getty Images.

Cabe recordar que Majo Paiva, periodista uruguaya que vivió in situ este tenso momento, explicó a la TV española que “en el debut de Uruguay, contra Arabia, se dio esta situación, solo que la cámara no estaba. Entonces, ya me la vi venir. Si en el primer partido Bielsa ya estaba exacerbado, estaba molesto, con la eliminación del Mundial dije: ‘Va a pasar algo similar’. Por eso yo estaba abstraída de verlo molesto”.

“Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo, lo cual también es una pena. Me disculpé con el camarógrafo, porque, más allá de que no es algo mío, es el técnico de mi selección”, añadió.

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En síntesis