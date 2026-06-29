Jorge Giordano, un símil de lo que hace Felipe Correa en la selección chilena, sacó la voz para defender a ultranza al Loco Bielsa luego de la debacle que vivió la Celeste en la Copa del Mundo. También desmintió la supuesta charla con los referentes del plantel.

Uruguay se despidió del Mundial 2026 en la primera ronda y con una derrota ante España que condenó al equipo de Marcelo Bielsa a no poder clasificar a los 16avos de final ni siquiera como mejor tercero del grupo. Pues bien, luego de eso, llegó un sinfín de críticas para el entrenador rosarino.

Muchas de varios periodistas que defendieron a capa y espada a Fernando Muslera, quien pudo hacer más en los cuatro goles que recibió la selección charrúa en el certamen. Aunque hubo un zaguero central que jugó los tres partidos mundialeros que sacó la voz para respaldar a Bielsa.

También lo hizo Jorge Giordano, director de las selecciones charrúas. Un símil de lo que hace Felipe Correa en la Roja. “Pueden preguntar en la conferencia esos temas. Sinceramente no sé qué salió hacia afuera, no leo. Sé que alguien levantó que los jugadores le habían pedido al entrenador jugar de una manera. Eso no tiene ni pies ni cabeza desde ningún punto de vista”, manifestó el charrúa.

Marcelo Bielsa palmotea a Maxi Araújo, una de las buenas figuras que tuvo su proceso en la Celeste. (David Ramos/Getty Images).

“Después, que le habían pedido entrenar en un grupo solo y querían una charla a solas. Sí, los jugadores manifestaron entrenar en un grupo solo, cosa a la que se accedió. Era un momento en que necesitábamos estar todos juntos, fue lo único que plantearon los futbolistas”, blanqueó Giordano, quien también fue consultado por la última charla del Loco Bielsa.

Se filtró que en esa conversación, el DT rosarino acusó a los referentes del equipo de que lo habían “dejado solo”. Pero Giordano desmintió tajantemente la versión. “Eso también es falso. No fue una charla con los referentes, si no con todos los futbolistas primero y después con todas las áreas”, marcó el exentrenador de Nacional, quien tiene 61 años.

Jorge Giordano sacó la voz con fuerza para respaldar a Bielsa. (Franklin Jacome/Getty Images).

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Giordano defiende el trabajo de Bielsa en Uruguay tras la debacle en el Mundial 2026

El director de las selecciones de Uruguay cree que Marcelo Bielsa sí dejó algunas cosas, más allá del traspié durísimo de quedar fuera en el Mudial 2026 en la fase de grupos. De hecho, fue el mismo rosarino quien reconoció que saldrá de la Celeste “sin dejar nada”.

Pero Jorge Giordano no está para nada de acuerdo con esa afirmación. “Si siguen el proceso de Bielsa, tenemos que retrotraernos a la Copa América, vean la defensa que hizo de los futbolistas. En cada una de sus conferencias, nunca expuso a sus jugadores. No es la manera”, explicó.

Marcelo Bielsa festeja un gol de Uruguay en la Copa América 2024. (Rich Storry/Getty Images).

“Más allá de que hayamos perdido y parece que está todo mal, no se pueden decir esas cosas de una persona que tiene una trayectoria intachable. Estamos tristes, somos responsables, yo tengo una parte muy importante de la responsabilidad, pero las cosas van por caminos distintos”, manifestó Jorge Giordano.

Y cerró con una frase que le da un respaldo irrestricto al Loco, quien alcanzó los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010 con Chile y volvió eliminado en fase de grupos con Argentina en Corea Japón 2002. “Bielsa dijo que no deja nada al fútbol uruguayo, pero con el tiempo veremos que deja mucho”, sentenció Jorge Giordano.

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