El entrenador argentino pisó suelo charrúa luego de la temprana eliminación en la Copa del Mundo en la fase de grupos.

El único equipo de la Conmebol que fue incapaz de clasificar a la ronda de eliminación directa del Mundial 2026 fue Uruguay, que protagonizó un verdadero papelón en el certamen planetario.

El quiebre entre el plantel celeste y el entrenador Marcelo Bielsa se notó, porque no pudieron ganar ningún partido, con magros empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, más una derrota frente a España, que los dejó fuera de todo.

Las críticas en tierras charrúas se centraron en el Loco Bielsa, quien asumió sus culpas y tras el encuentro frente a los españoles aseguró que “no le dejo nada” al fútbol uruguayo.

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Marcelo Bielsa llega solo a Montevideo tras papelón en el Mundial

Las informaciones en el interior de la selección uruguaya se filtran rápido, como en todos los equipos “quebrados” y se supo que Marcelo Bielsa tuvo una última charla con el plantel en Playa del Carmen, antes de volver a Montevideo.

El ex DT de la selección chilena le reclamó cara a cara a los jugadores, porque les aseguró que lo “dejaron solo”, situación que luego quedó en evidencia en el viaje a Sudamérica.

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El seleccionado uruguayo arribó a Montevideo y la llegada de Marcelo Bielsa demuestra el quiebre. El argentino se vio solo en el aeropuerto y se fue en un auto privado a su casa.

Bielsa hizo un llamado a la prensa uruguaya para una conferencia de prensa este martes 30 de junio a las 17:00 horas de Chile en el estadio Centenario de Montevideo, donde se espera que anuncie su partida de la selección charrúa.

En síntesis

Marcelo Bielsa dejó de ser el director técnico de la selección de Uruguay.

dejó de ser el director técnico de la selección de Uruguay. Uruguay quedó eliminado del Mundial tras perder 1-0 contra España el viernes.

el viernes. Uruguay quedó eliminada en primera ronda compartiendo grupo con Arabia Saudita y Cabo Verde.