Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

La triste y clarificadora llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay tras papelón en el Mundial 2026

El entrenador argentino pisó suelo charrúa luego de la temprana eliminación en la Copa del Mundo en la fase de grupos.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Marcelo Bielsa vive horas decisivas en Uruguay.
© GettyMarcelo Bielsa vive horas decisivas en Uruguay.

El único equipo de la Conmebol que fue incapaz de clasificar a la ronda de eliminación directa del Mundial 2026 fue Uruguay, que protagonizó un verdadero papelón en el certamen planetario.

El quiebre entre el plantel celeste y el entrenador Marcelo Bielsa se notó, porque no pudieron ganar ningún partido, con magros empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, más una derrota frente a España, que los dejó fuera de todo.

Las críticas en tierras charrúas se centraron en el Loco Bielsa, quien asumió sus culpas y tras el encuentro frente a los españoles aseguró que “no le dejo nada” al fútbol uruguayo.

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

Paraguay acude a ex Colo Colo para derrotar a Alemania en el Mundial: “Le pedí que hable”

ver también

Paraguay acude a ex Colo Colo para derrotar a Alemania en el Mundial: “Le pedí que hable”

Marcelo Bielsa llega solo a Montevideo tras papelón en el Mundial

Las informaciones en el interior de la selección uruguaya se filtran rápido, como en todos los equipos “quebrados” y se supo que Marcelo Bielsa tuvo una última charla con el plantel en Playa del Carmen, antes de volver a Montevideo.

El ex DT de la selección chilena le reclamó cara a cara a los jugadores, porque les aseguró que lo “dejaron solo”, situación que luego quedó en evidencia en el viaje a Sudamérica.

Tweet placeholder

El seleccionado uruguayo arribó a Montevideo y la llegada de Marcelo Bielsa demuestra el quiebre. El argentino se vio solo en el aeropuerto y se fue en un auto privado a su casa.

Bielsa hizo un llamado a la prensa uruguaya para una conferencia de prensa este martes 30 de junio a las 17:00 horas de Chile en el estadio Centenario de Montevideo, donde se espera que anuncie su partida de la selección charrúa.

En síntesis

  • Marcelo Bielsa dejó de ser el director técnico de la selección de Uruguay.
  • Uruguay quedó eliminado del Mundial tras perder 1-0 contra España el viernes.
  • Uruguay quedó eliminada en primera ronda compartiendo grupo con Arabia Saudita y Cabo Verde.
África supera a Conmebol: El brutal dato de los clasificados en el Mundial 2026

ver también

África supera a Conmebol: El brutal dato de los clasificados en el Mundial 2026

Lee también
Mundial 2026: ¿Dónde ver Alemania vs Paraguay?
Mundial 2026

Mundial 2026: ¿Dónde ver Alemania vs Paraguay?

¿Por qué no juega Neymar en Brasil vs Japón?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Neymar en Brasil vs Japón?

En vivo: Brasil se juega el todo o nada en el Mundial ante Japón
Mundial 2026

En vivo: Brasil se juega el todo o nada en el Mundial ante Japón

Revelan que Muslera tuvo fiebre y que Bielsa ni se enteró
Mundial 2026

Revelan que Muslera tuvo fiebre y que Bielsa ni se enteró

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo