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Mundial 2026

Thierry Henry dice lo que muchos piensan de Michael Olise: “Es un fenómeno, está en otro planeta”

El ex delantero francés se deshizo en elogios para el jugador del Bayern de Múnich, quien está brillando todo en este Mundial 2026.

Por Patricio Echagüe

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Henry se lanzó con varios elogios para Olise.
© Getty Images.Henry se lanzó con varios elogios para Olise.

Michael Olise se está perfilando como uno de los grandes jugadores en este Mundial 2026. El atacante de 24 años brilla en la selección de Francia, liderando por mucho en la tabla de máximos asistidores del torneo.

Y es que el jugador del Bayern de Múnich ya lleva seis pases gol en lo que va de torneo en apenas cuatro partidos, lo que lo instala como uno de los jugadores que más diferencias está marcando en el combinado galo.

Por lo mismo uno que no tuvo miedo en alabar su rendimiento fue Thierry Henry, quien en Fox Sports se la jugó con incluso ponerlo por encima de Kylian Mbappé y en el seleccionado adiestrado por Didier Deschamps.

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Thierry Henry se vuelve loco por Michael Olise

El ex atacante del Arsenal aseguro que “Michael Olise es un fenómeno. Ve las cosas de forma distinta. Si algo no sale como él quiere, se irrita porque piensa muy rápido. ¡Pero qué jugador!”.

“Tuve el privilegio de entrenarle. A veces hacía cosas en los entrenamientos que te obligaban a contenerte para no exclamar: “¡Guau!”. Eso no lo hace un entrenador, pero hablas con tu asistente y le dices: “¿Has visto lo que ha hecho?” (…) Este chico está en otro planeta y es diferente”, añadió.

Michael Olise está brillando con Francia en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Michael Olise está brillando con Francia en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, Henry avisó que “lo dije al principio del torneo. El MVP del partido será Kylian Mbappé, porque pondrá números que nadie más puede hacer, pero el jugador más importante es Michael Olise”.

El próximo partido de Francia en este Mundial 2026 será ante Paraguay por los octavos de final este sábado 4 de julio a las 17:00 (hora de Chile) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. ¿Podrá Olise seguir rompiéndola con los galos?

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En síntesis

  • Michael Olise registra seis asistencias en cuatro partidos con Francia en el Mundial 2026.
  • Thierry Henry elogió el nivel del jugador del Bayern de Múnich en Fox Sports.
  • Francia y Paraguay jugarán los octavos de final el sábado 4 de julio en Filadelfia.
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