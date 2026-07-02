El Eléctrico anotó en propia puerta un gol que terminaría siendo clave para el título de los Albos.

Roberto Cereceda es de esos jugadores que tuvo el privilegio de jugar en Universidad de Chile y Colo Colo, aunque vivió un triste episodio que lo hizo ser muy cuestionado.

El Eléctrico vivió momentos muy importantes en el fútbol chileno. Fue tetracampeón con los Albos, tricampeón con los Azules e incluso, ganó una Copa Chile en un breve paso por Universidad Católica. También supo ser un fijo en la selección chilena.

El triste recuerdo de Cereceda

Así como Roberto Cereceda dio la asistencia a Guillermo Marino que permitió el tricampeonato de Universidad de Chile en 2012, también le tocó una mala: un autogol contra Colo Colo en 2014. En su intento por despejar un centro de Felipe Flores, el zurdo terminó mandándola a guardar en su propio arco.

“Golazo. Autogolazo ja, ja, ja. Me quería puro morir. Fue un autogolazo, no fue un autogol. Más encima contra Colo Colo, yo venía del Colo, U. Católica, entonces sabían que soy un poco más hincha del Colo y claramente… y más encima, fue en un momento donde yo había empezado a jugar fijo, el Chueco (Mena) se había ido. Por más que no estábamos pasando por un gran momento, igual mi rendimiento estaba subiendo“, comenzó contando a La Orga 17.

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“Estaba sintiendo el cariño de la gente y me pasa eso, contra Colo Colo y llego al camarín y digo ‘no es mi lugar, me tengo que ir’. Ahí fue que llegué a mi casa y dije ‘no, me tengo que ir’. Después de toda la tristeza, de que no quería, de que renegaba, la mente negativa, me toca hacer el autogol y me quería morir“, explicó Cereceda.

Su pasado en Colo Colo hizo que muchos hinchas de Universidad de Chile pensaran que lo había hecho a propósito. Finalmente, Cereceda se fue a Figueirense de Brasil tras ese semestre y los Albos ganaron la estrella 30 a la siguiente fecha de ese triunfo 1-0. El Eléctrico temía la reacción de la gente.

“Lo único entre comillas positivo, es que no me tocó salir de inmediato hacia afuera, porque yo creo que la gente me quería comer con papas allá. Justo me tocó doping y entonces me cuesta orinar cuando me toca y me quedé como dos, tres horas en el estadio. Cuando salí ya no había nadie. Después obviamente me agarraban para el hueveo”, agregó.

“Típica que te dicen que nadie se va a acordar. Todos los años cuando está el clásico mandan el gol. Aparte veo la cara de Johnny (Herrera) y me mira con cara de ‘no conchesumadre, te quiero matar’. Te juro hubiera tenido una pala ahí mismo me entierro”, cerró Roberto Cereceda.