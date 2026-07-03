El volante no se guardó nada tras la agónica derrota con Portugal en suelo canadiense. "Si hubiera sido al revés", comentó el ex Real Madrid.

Se le terminó la paciencia. Tras la dramática y polémica eliminación de Croacia en el Mundial 2026 a manos de Portugal, el volante y capitán Luka Modric no se guardó nada y atacó a la FIFA por el arbitraje que, a su juicio, les perjudicó.

El hoy jugador del AC Milan cuestionó las dos acciones que más revuelo generaron, ambas cobradas a instancias del VAR. La primera, el penal contra Renato Veiga, y la segunda, la anulación del agónico empate que anotó Josko Gvardiol.

La feroz crítica de Luka Modric a la FIFA

Sobre la primera acción, el ex Real Madrid expresó que “algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penal… si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido (…) Es bueno para algunas cosas, pero lo usan de forma selectiva, dependiendo del tamaño del equipo“.

“El VAR debería intervenir si es un error 200%. Si está en la zona gris, no tienes voz ni voto. No tiene sentido llamar al VAR. Esto no es penal. Ambos se están agarrando, empujando, Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso no se puede juzgar un penal así en un partido como este”, agregó Modric.

Mientras que sobre el gol anulado, afirmó “¿qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que lo haya tocado. Si no toca el balón, no es fuera de juego. No tenemos voz ni voto. Eso me molesta y siempre nos perjudica”.

“No voy a hablar más del arbitraje, podemos estar orgullosos de cómo jugamos, cómo luchamos, cómo representamos a Croacia. Esa es la Croacia que todos conocen, por la que somos tan respetados y queridos en el mundo. Sigamos adelante, ahora reiniciamos y eso es todo”, cerró su crítica Luka Modric.

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En síntesis