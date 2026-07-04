El portero de la Albirroja describió el roce que tuvo con el capitán de Les Bleus luego del penal que le dio el paso a los cuartos de final al elenco europeo. También dijo que "Francia es la candidata a ganar el Mundial".

Orlando Gill tuvo una gran actuación para custodiar el arco de Paraguay en la exigua derrota ante Francia, pero no pudo hacer nada en el lanzamiento penal que le anotó Kylian Mbappé. Con ese tanto, Les Bleus accedieron a la ronda de ocho mejores equipos en el Mundial 2026.

A pesar de eso, el golero de San Lorenzo de Almagro fue de los destacados en el elenco adiestrado por Gustavo Alfaro. Y fue uno de los que sacó la voz consumada la eliminación guaraní. “Nos vamos con la frente en alto, dejamos todo en el campo”, manifestó el meta que mide un metro y 97 centímetros.

“Si no existiera ese penal, lo llevábamos a alargue. Lo aguantamos muy bien, no dejamos que filtraran ningún balón. Pero cobró penal y con eso ganaron el partido”, afirmó Gill sobre la falta contra Desire Doué que el juez uzbeco Ilgiz Tantashev sancionó a instancias del VAR. “Le pasé la mano felicitándolo, pero no me dio bola”, describió.

Otro ángulo del momento previo al penal que Mbappé le anotó a Paraguay. (Buda Mendes/Getty Images).

Gill añadió que “entré en un momento de calentura, sólo hice eso. Después me tranquilicé. Francia es la candidata a ser campeona del mundo”. El golero del Ciclón piensa que el elenco adiestrado por Didier Deschamps es el principal aspirante a ganar el título.

La celebración de Mbappé que generó la molestia de Gill. (Dan Mullan/Getty Images).

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Gill contradice a Mbappé y argumenta el juego de Paraguay vs Francia

Paraguay le puso muchas dificultades a Francia durante los octavos de final del Mundial 2026, pero Kylian Mbappé mantuvo la tranquilidad y la categoría para vencer a Orlando Gill desde el punto penal. Luego de eso, el capitán de los galos y atacante del Real Madrid ironizó con el juego de la Albirroja.

Mbappé mandó la pelota a un lado y Gill eligió el contrario. (Dan Mullan/Getty Images).

Algo que Gill respondió en la zona mixta. “Si no están acostumbrados a esto, bueno, qué le vamos a hacer. Paraguay es así, una selección ruda, muy aguerrida en lo físico”, apuntó el meta, quien tiene claro que el ADN de los guaraníes es de mucha lucha.

“Desde el primer momento nos propusimos hacernos sentir duro, que si pasa el balón, no pasa el hombre. El equipo se portó bien”, sentenció Orlando Gill, quien mostró un nivel que creció mucho con el correr del Mundial, pues había tenido un estreno dubitativo ante Estados Unidos que le generó duras críticas del histórico arquero José Luis Chilavert.

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