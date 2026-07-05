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Mundial 2026

Sigue el MINUTO A MINUTO: Brasil vs Noruega EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026

El cuadro de la Canarinha se verá las caras con los Vikingos Rojos liderados por Erling Haaland. Hay promesa de buen partido.

Por Jose Arias

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Brasil desperdició un penal.
© Getty ImagesBrasil desperdició un penal.

Llegamos a los octavos de final del Mundial 2026. Si ayer fue el turno de Marruecos y de Francia de dar un paso a los cuartos, en esta ocasión será Brasil, otro de los candidatos, el que intente llegar a la siguiente ronda. Lo hará enfrentando a una poderosa Selección de Noruega.

Por un lado estará Carlo Ancelotti y un plantel armado a su medida. El Brasil contemporáneo dejó de lado un ratito el jogo bonito y se puso práctico. Es por eso que hay jugadores que no cumplen con una de las lógicas más consistentes en la historia de la Canarinha: el de los nombres rimbombantes. Pese a eso, ya demostraron que hacen daño.

Frente a ellos, se encuentra una Noruega con dos nombres principales. Se trata de Erling Haaland, quizás uno de los mejores jugadores de la historia de ese país escandinavo, y Odegaard, un inteligente mediocampista que supo ser campeón con el Arsenal.

Erling Haaland entrando al estadio | Getty Images

Erling Haaland entrando al estadio | Getty Images

Es un duelo de grandes estrellas y que, de seguro, dejará de qué hablar. Puedes seguir el minuto a minuto de este importante choque con RedGol. ¡No te pierdas nada!

75': Contrataque brutal de Noruega

Andreas Schjelderup le pega al arco, pero consigue tremenda tapada de Allison.

Regreso

Vuelve a rodar la pelotita.

Pausa de hidratación

¿Quién la pidió? Nadie. Pero aquí está.

67': Ahora avisa Noruega

Haaland no llega a un centro rasante y la pelota pasa muy cerca del arco de Brasil. Sigue el cero a cero.

62': Otra de Brasil

Rayan le pega desde el inicio del área, pero el portero estaba muy atento. Sigue el cero.

63': Ya es desperdicio

Guimaraes queda frente al portero noruego, pero este sale como en el handball. Estrella.

59': ¡Lo que se perdió Brasil!

Pase excelente de Vini y Endrick se lo pierde solo frente al portero. Increíble.

¡Empieza el segundo tiempo!

Ya rueda la pelotita en New Jersey. Juegan Noruega y Brasil por los octavos de final.

¡Fin del primer tiempo!

brasil y Noruega empatan sin goles en Nueva Jersey.

45+5': Cerca Brasil

Centro hacia Martinelli que intenta cabecear, pero sólo le roza los pelos. Sigue el cero a cero.

45+3': Noruega lo tuvo

Halland pelea una pelota que le queda a Odegaard, pero Allison logra parar de buena forma. Gran partido de los arqueros.

40': ¡Qué cerca Brasil!

Vinicius la roba y remata, pero el portero noruego la manda al córner.

35': Avisa Noruega

Odegaard prueba y su remate sale por poquito desviado. Volvió Noruega al partido.

El penal errado por Brasil

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Así fue el gol anulado a Noruega

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31': Qué cerca Brasil

Martinelli se junta con Vinicius y remata a boca de arco, pero el portero mete un pie y desvía. Sigue el cero en New Jersey.

30': Se reanuda el juego

Rueda la pelotita nuevamente en New Jersey.

27': Pausa de hidratación

La pausa que nadie pidió está aquí nuevamente.

25': Minutos de ida y vuelta

Partido de idas y venidas hasta ahora. Eso sí, ninguno consigue llegadas profundas.

14': ¡Se lo perdió!

Bruno Guimaraes lanza desde el punto penal y uno que no falla nunca terminó tirándola a los guantes del portero de Noruega. Sigue el cero en New Jersey.

12': ¡PENAL!

Tras revisión en el VAR, el árbitro pita penal para Brasil. Oportunidad de oro para los sudamericanos.

10': ¿Penal?

Brasil pide penal tras caída de Matheus Cunha en el área.

3': GOOOOL de Nor...

Era gol de Noruega pero Sorloth estaba fuera de juego al inicio de la jugada. Sigue el cero en New Jersey.

¡Empieza el partido!

Ya se juega la pelota en New Jersey. Juegan Brasil y Noruega.

Los árbitros del encuentro

¿Y si esos jugaran hoy?

Mientras suenan los himnos, cuatro cracks son filmados en el público.

Equipos a la cancha

Ambiente "amistoso" en las gradas

¿Minutos para Neymar?

El astro brasileño ha sumado pocos minutos en la actual Copa del Mundo y, ante Japón, no fue considerado desde la banca. Es por eso que la pregunta que más sobresale en la actualidad es: ¿Sumará más minutos Neymar?

El señor de las tarjetas

El encargado de impartir justicia en el silbato es el estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath. Este árbitro ya tiene experiencia en partidos con alta tensión magnética: fue el cuarto árbitro en la mítica final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. En lo que va de este Mundial 2026 ya promedia una cantidad alta de tarjetas, por lo que el juego físico de los noruegos contra la gambeta brasileña promete sacar chispas de principio a fin.

Noruega tiene un récord ante Brasil

Una de las pocas selecciones que ha sabido no perder ante Brasil es Noruega. De cuatro encuentros a nivel internacional, los Vikingos Rojos no han perdido nunca, siendo la bestia negra de los sudamericanos. En total, en cuatro encuentros, han ganado dos y empatado dos.

Los XI de Noruega

Así alinean ambos equipos

Los XI de Brasil

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El viral por el encuentro entre Haaland y Vinicius

 
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Bienvenid@s minuto a minuto de Brasil vs Noruega

Se prenden los octavos de final del Mundial 2026. Si ayer fueron Marruecos y Francia los que dieron un paso importantísimo a la siguiente ronda, ahora es el turno de ver su Brasil, otro de los candidatos, podrá ante una interesante Noruega.

Todo lo que debes saber sobre este partido de los octavos de final del Mundial 2026, puedes tenerlo acá. Mira la previa, el minuto a minuto del encuentro y todo lo que dejará este sabroso cruce entre Haaland y Vinicius.

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