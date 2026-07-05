El cuadro de la Canarinha se verá las caras con los Vikingos Rojos liderados por Erling Haaland. Hay promesa de buen partido.

Llegamos a los octavos de final del Mundial 2026. Si ayer fue el turno de Marruecos y de Francia de dar un paso a los cuartos, en esta ocasión será Brasil, otro de los candidatos, el que intente llegar a la siguiente ronda. Lo hará enfrentando a una poderosa Selección de Noruega.

Por un lado estará Carlo Ancelotti y un plantel armado a su medida. El Brasil contemporáneo dejó de lado un ratito el jogo bonito y se puso práctico. Es por eso que hay jugadores que no cumplen con una de las lógicas más consistentes en la historia de la Canarinha: el de los nombres rimbombantes. Pese a eso, ya demostraron que hacen daño.

Frente a ellos, se encuentra una Noruega con dos nombres principales. Se trata de Erling Haaland, quizás uno de los mejores jugadores de la historia de ese país escandinavo, y Odegaard, un inteligente mediocampista que supo ser campeón con el Arsenal.

Erling Haaland entrando al estadio | Getty Images

Es un duelo de grandes estrellas y que, de seguro, dejará de qué hablar. Puedes seguir el minuto a minuto de este importante choque con RedGol. ¡No te pierdas nada!