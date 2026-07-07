Los jugadores y la prensa belga gozaron tras eliminar a los dueños de casa de la cita planetaria tras el bullado y polémico “Caso Balogun”.

Bélgica hizo justicia en este Mundial 2026 tras el escandaloso “Caso Balogun”. El combinado europeo fue literal contra todo y contra todos en estos octavos de final, goleando por 4-1 a los norteamericanos para eliminarlos de su propia competición.

Ni el llamado de Donald Trump a Gianni Infantino para que le borren la tarjeta roja a Folarin Balogun ni toda la ayuda de la FIFA fue suficiente para evitar el descalabro gringo, quienes por cuarta campaña seguida en los mundiales se fueron eliminados en octavos de final.

Este triunfo fue especialmente festejado por los jugadores y prensa de Bélgica. Tanto futbolistas como medios escritos se lanzaron contra Trump, dedicándole parte de esta clasificación a los cuartos de final.

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El diario Het Nieuwsblad tituló tras el triunfo belga “¿A quién vas a llamar ahora, Donald?”, para luego seguir bromeando con esta llamada. “«Hola, hola. ¿Gianni? Soy Donald». Bien podría haber sido la llamada de pánico de Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la primera parte del partido entre Estados Unidos y Bélgica”.

“Es muy probable que esta vez el teléfono de Gianni estuviera en modo No molestar. El suizo se encontraba sentado en el estadio de Seattle cerca de Pascale Van Damme, presidenta de la Federación Belga de Fútbol”, agregó.

Los jugadores de Bélgica bailaron como Donald Trump tras eliminar a Estados Unidos del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Por su parte HBVL tituló “Trump 1 – Bélgica 4″, agregando después que “los Diablos Rojos han respondido a Estados Unidos y a la FIFA en el terreno de juego. América fue goleada en Seattle (1-4)”.

También en Diario Marca siguieron con atención este duelo, ya que de acá saldría el rival de España en los cuartos de final. “Ni Trump puede evitar lo inevitable” titularon, para luego afirmar que “Bélgica convirtió el ruido en rabia, el debate en fútbol y la polémica en una exhibición”.

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“En la noche marcada por el ‘caso Balogun’, los ‘Diablos Rojos’ pasaron por encima de Estados Unidos, tumbaron a la única anfitriona que quedaba con goles de De Ketelaere, Vanaken y Lukaku, y firmaron su mejor partido del Mundial justo cuando más lo necesitaban”, añadieron.

Para cerrar, aseguraron que “ni el ambiente, ni el indulto, ni el sueño americano pudieron frenar a una selección belga que se tomó la justicia por su cuenta y se ganó una cita con España en los cuartos de final”.

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En síntesis