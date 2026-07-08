Macnelly Torres recalcó que se deben estandarizar los trabajos de las inferiores para así ayudar a la adulta. “Cada uno juega a su idea”, lamentó.

La selección de Colombia se quedó en los octavos de final. El elenco de Néstor Lorenzo sucumbió en la tanda de penales ante Suiza y se despidió del Mundial 2026, dejando la chance de tener su revancha ante Argentina tras la final de Copa América en 2024.

Una caída que caló hondo por la gran cantidad de jugadores destacados que mantenía la escuadra cafetalera. Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, Daniel Muñoz y Juan Fer Quinteros eran parte del puñado de jugadores que buscaba la hazaña. Pero nuevamente se quedaron en el camino.

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Derrota que analizó en profundidad Macnelly Torres que colgó los botines hace varios años y ahora se dedica a ser comentarista deportivo. El ex Colo Colo fue certero y analizó los puntos que marcaron la eliminación de Colombia.

“Cuando Colombia recuperaba tenía que ser directo, pero utilizaba control de juego en campo contrario. Necesitábamos jugadores por las bandas para hacer daño. Hoy no puede ser solo Lucho Díaz. Sé que la gente quiere que se pase a tres jugadores y haga gol”, indicó de entrada el programa El Camerino.

Luego apuntó al DT y las modificaciones que utilizo, pero que no lograron evitar la tanda de penales. “Me hubiese gustado ver un cambio diferente. Todo fue posición por posición. Porque no meter un extremo para atacar por la banda”, lamentó Macnelly.

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Pero ya con la derrota masticada, Macnelly Torres como en la cancha fue más allá y logró despegar espacios entre las críticas para mirar hacia el futuro. Esto porque reclamó por las falencias que se encuentran en las inferiores de Colombia.

“La selección debe estandarizar los procesos. El de la sub 17 juega AB, el de la Sub 20 lo hace AZ, y luego de otra forma. Es muy difícil para el entrenador de la selección de mayores”, acusó.

Colombia no pudo superar los penales y quedó eliminado ante Suiza (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Lo que de inmediato se refleja con lo que hace el cuestionado Nicolás Córdova en la Roja. Es que más allá de los resultados de la adulta, el cargo en específico es el jefe técnico de selecciones juveniles. Lo que ha permitido alinear los trabajos desde la Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Tarea que Macnelly lamenta no se haga en Colombia ya que los jugadores que saltan de división lo hacen solo por sus destellos y no un trabajo con tiempo.

“Todas las categorías deben jugar a lo mismo. Que tengan un plan individual. Que un jugador de la sub 20 lo lleven a la adulta y no tenga ninguna diferencia”, acusó Torres.

“Nosotros pedimos que acerquen jugadores jóvenes pero cada uno juegue a su idea. Solamente nos basamos en la mayor que vaya y pelee una final de Copa del Mundo. Esa es la diferencia cuando hay equipos acoplados que son de procesos y lo respetan”, recalcó el ex Colo Colo.

Por lo que hizo hincapié en ubicar un equipo de trabajo que apoye a Lorenzo especialmente porque ya fue confirmado para el próximo proceso de Eliminatorias y Copa América que se avecina en 2028.