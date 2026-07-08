Un querido entrenador chileno repasó historia con el actual dueño de la banca de la Roja. De paso, derribó el mito de las métricas.

Nicolás Córdova sigue firme en la banca de la selección chilena hasta nuevo aviso. Pese a los malos resultados y las críticas por su labor, aún no hay reemplazo para tomar su puesto en la gestión de Pablo Milad.

Es ahí donde un ex entrenador de la Roja abordó el caso y recordó diálogo con el actual DT. Se trata de Jorge Garcés, quien contó que “no tengo nada contra el Nico, una vez le dije por salud mental que se vaya de wanderers, cuando descendieron”.

“Y él se enojó, me mandó a freír monos. Yo lo hice en beneficio de un colega, si tú estás mal en un equipo, por salud mental tendrás otras opciones”, dijo en diálogo con Círculo Central.

Echan al agua a Nicolás Córdova y las métricas

Jorge Garcés también tuvo palabras para la viral frase de Nicolás Córdova cuando apeló a las “métricas” en su selección chilena. Peineta simplificó todo, fiel a su estilo en el fútbol.

“¿Qué es una métrica y cómo se lo explicas a la gente? Son las medidas tácticas… Pero para qué, son respuestas que entregas cuando no tienes argumentos futbolísticos, la culpa de que esté ahí no es de él”, cerró Peineta.

Jorge Garcés dirigió los últimos partidos de Chile en las Eliminatorias rumbo a Korea y Japón 2002. Ahí rescató un 0-0 ante Ecuador, siendo reemplazado posteriormente por Juvenal Olmos en la banca.

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En cuanto a Nicolás Córdova, el periodista Fernando Tapia aseguró que hay acuerdo de palabra con Manuel Pellegrini para tomar la banca de la Roja. Eso sí, eso sería en 2027, tras su fin de contrato con Betis.