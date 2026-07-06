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Fútbol Internacional

Con la bendición de Zamorano: ex seleccionado de Chile celebra paternidad junto a influencer italiana

Con emotivo post y lleno de tiernas fotos, la pareja dio a conocer la noticia que provocó reacciones en el fútbol nacional.

Por Nelson Martinez

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Así publicó la pareja la noticia en redes sociales.
© Instagram.Así publicó la pareja la noticia en redes sociales.

Jugó por Chile en la era de Ricardo Gareca, mismo DT que lo cortó. Hoy milita en el fútbol ruso y vive emotivo momento tras convertirse en padre por primera vez: se trata de Thomas Galdames, defensa nacional.

El jugador del Krylia Sovetov de Samara, Rusia, se casó en Alessandria hace unos meses con la popular influencer italiana y ex voz de Barbie, Giovanna Goglino. Hoy celebran que son padres con emotiva publicación.

“Cada vez que tu corazón late junto al mío… Entonces sale el sol”, tecleó la mujer, junto a la foto de los tres juntos luego de dar a luz. Galdames se llenó de comentarios de futbolistas chilenos tras la noticia posteriormente.

Zamorano y su estrecho vínculo con el jugador de Chile

Iván Zamorano fue uno de los primeros en escribirle a la pareja en sus redes sociales para felicitarlos por la noticia. Bam Bam fue fijo en el exclusivo matrimonio y ahora les dejó emotivo mensaje.

Bendiciones queridos amigos, que SOLE venga a iluminar y llenar de mucho amor alegría y paz su hogar!!”, dijo Bam Bam, quien conoce de cerca a la familia Galdames.

Otro que dejó su saludo fue Gary Medel. El Pitbull abrió su corazón y le dijo a su ex compañero en la Roja “felicidades a la familia hermanito”. Thomas Galdames vive en rusia desde 2024, cuando dio el salto desde Godoy Cruz a ese fútbol.

En el Sovetov Samara disputó 12 encuentros en el torneo oficial la reciente temporada, anotando un gol. Previo a eso ya venía con continuidad, siendo habitual titular en el equipo.

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