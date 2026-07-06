La era del Loco aún es recordada en nuestro país. Un ex portero contó diálogo tras un error en duelo del fútbol nacional.

Marcelo Bielsa es un nombre que hoy causa controversia tras su adiós con Uruguay en el Mundial 2026, pero que en Chile es recordado con cariño y hasta con humor. Así lo reveló un ex mundialista de Sudáfrica 2010 con inédita historia.

Luis Marín fue el tercer arquero de la selección chilena en ese torneo y previo a la lista final lo pasó mal con el Loco. El portero recordó junto a Picado TV que “Marcelo (Bielsa) post partido te llamaba, me pasó”.

“Termino un partido en Unión (Española) y me llaman. No contesté, después me llama de vuelta y yo me había mandado una cagada: ‘Que querí’, respondo, yo había echado una puteada y me dice: ‘Luis, soy yo, Marcelo'”, contó entre risas.

Así fue el diálogo entre Marín y Bielsa

Siguiendo con su testimonio en La Picá del Picado, Luis Marín confesó que tras esa dura respuesta a Marcelo Bielsa pensó que lapidó sus opciones en la selección chilena. El ex portero reveló cómo fue esa conversación.

“Pensé que hasta acá nomas llegué, me quería morir, cagué. Me dijo: ‘le quería hacer una consulta, ¿por qué tomó esa decisión en tal minuto del partido?’ Le digo, ‘No sé, profe, atiné a hacer eso'”, respondió Marín.

Fue ahí que llegó la sorpresa para el actual presidente del Sifup, donde Marcelo Bielsa le contestó fiel a su estilo. El Loco le dijo “bueno, debiese resolverlo como la otra vez para que no pase, porque terminó en gol”.

ver también Felipe Loyola cuenta el particular momento vivido con joven promesa que vino de Italia a la Sub-15

“Y me cortó, jajajá. No quería dormir en toda la noche, no dormí, dije ‘cagué, estoy cortado’. Después tuve la suerte de seguir”, cerró el ex portero mundialista de Chile en Sudáfrica 2010.