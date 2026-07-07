Francisca García-Huidobro frenó su programa para un mensaje, en medio del incendiario paso a cuartos de final del equipo de Messi.

Siguen las repercusiones del triunfo de la selección de Argentina por 3-2 ante la selección de Egipto en el Mundial 2026, donde todo el mundo ha cargado por el árbitro del partido.

En ese sentido, los hinchas del fútbol debaten por la actuación del árbitro francés François Letexier, quien está en la mira por algunos cobros polémicos del duelo que le dieron el paso a los cuartos de final a los campeones del mundo.

Pero en Chile también llegó la polémica, donde la animadora Francisca García-Huidobro comenzó su programa con un mensaje que sacó ronchas en los argentinos, donde no se las mandó a nadie que no necesitan tanta ayuda.

Francois Letexier en la mira de todo el mundo por “ayudar” a Argentina (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

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Francisca García-Huidobro: “Messi es el mejor, pero sin tanta ayuda”

Fue en el programa “Plan Perfecto” de Chilevisión, que está cargado a los momentos del Mundial 2026, que la animadora hincha de Universidad Católica se tomó un momento para un mensaje al vecino país.

“Me gustaría entregar esta pelota a cualquier argentino, decir que nos encanta Argentina, Messi es el mejor del mundo, pero no es necesaria tanta ayuda”, comentó sin anestecia.

Antes que le cobren penal para Argentina, también apuntó otra medida tomada por la FIFA, que tiene una polémica en todo el mundo donde se nota mucho la ayuda para el equipo de Messi.

“Son los suficientemente talentoso, arbitro argentino en el partido de Francia: ¿Dónde se ha visto eso? Ni Messi estaría de acuerdo”

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