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Mundial 2026

El consejo de Wayne Rooney a Argentina tras la remontada ante Egipto: “Depender solo de Messi no es sostenible”

El ex delantero inglés comentó lo que fue el 3-2 los albicelestes para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Por Patricio Echagüe

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Rooney dijo lo que muchos creen de Argentina en este Mundial 2026.
© Getty Images.Rooney dijo lo que muchos creen de Argentina en este Mundial 2026.

Argentina tuvo que batallar y sufrir más de la cuenta para vencer a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El combinado albiceleste remontó un 2-0 en contra y superó esta llave con un 3-2 en los minutos finales del partido, algo que sorprendió a propios y extraños.

Como ha sido en casi todo este torneo, una de las grandes figuras del combinado sudamericano fue Lionel Messi, quien a pesar de desperdiciar un lanzamiento penal, anotó el 2-2 transitorio que lo instala como el máximo goleador del torneo con ocho tantos.

Esta actuación fue analizada por el ex delantero inglés Wayne Rooney, quien tras la victoria de Argentina lanzó un claro aviso. De acuerdo a la leyenda del Manchester United, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no llegará mucho más lejos en esta Copa del Mundo si sigue dependiendo tanto de Messi.

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Rooney pide que Argentina deje de depende tanto de Messi en este Mundial 2026

El ex atacante aseguró que “cuando Lionel Messi no puede influir en el partido, Argentina de repente parece que se queda sin ideas. Durante demasiado tiempo, Argentina ha dependido de Messi para producir la magia”.

“Si Argentina quiere seguir adelante, necesitará mucho más de los jugadores que rodean a Messi, porque depender de un solo hombre en esta etapa del Mundial nunca es una forma sostenible de ganar partidos”, agregó.

Argentina sufrió mucho más de la cuenta para superar a Egipto en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Argentina sufrió mucho más de la cuenta para superar a Egipto en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Ahora los albicelestes enfrentarán en cuartos de final a Suiza este sábado 11 de julio a las 21:00 (hora de Chile) en Kansas City. Los helvéticos vienen de dejar en el camino vía lanzamientos penales a Colombia en los octavos.

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En síntesis

  • Argentina avanzó a cuartos de final tras remontar y vencer 3-2 a Egipto.
  • Lionel Messi anotó un gol, falló un penal y es goleador del Mundial con ocho tantos.
  • El equipo jugará cuartos de final ante Suiza el sábado 11 de julio en Kansas City.
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