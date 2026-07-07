La cita planetaria tiene una apretada pelea por quedarse con la bota de oro del torneo.

La pelea por ser el máximo goleador de la Copa del Mundo 2026 está bastante entretenida. Lionel Messi sumó un nuevo tanto, pero tiene tres competidores que no le dan respiros.

Los octavos de final han tenido grandes partidos y también, la sólida actuación de los artilleros. La actual cita planetaria se ha destacado por partidos con bastantes anotaciones, lo que ha hecho que los atacantes registres cifras elevadas para lo que se acostumbra en esta competición.

La tabla de goleadores del Mundial 2026

En el agónico triunfo de Argentina sobre Egipto, como es habitual, Lionel Messi se hizo presente en el marcador. De esta manera, saca una mínima ventaja en la tabla de goleadores, llegando a 8 anotaciones. Y eso que se ha dado el “lujo” de desperdiciar dos penales.

Su más inmediato perseguidor es Kylian Mbappé. El atacante de Francia anotó en estos octavos de final ante Paraguay, alcanzando los 7 goles. Lo del delantero de Real Madrid es increíble, ya que suma 19 tantos en 19 encuentros en Copa del Mundo.

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Erling Haaland tuvo una de las actuaciones más destacadas en la ronda de los 16 mejores, convirtiéndole un doblete a Brasil en el triunfo por 2-1 de Noruega. Con esto, el atacante de Manchester City también tiene 7 conquistas en la actual competición de la FIFA.

El cuarto en la disputa por ganar la Bota de Oro es Harry Kane. El capitán de Inglaterra llegó a la red en el triunfo frente a México por 3-2 y alcanzó los 6 goles. Está respaldado por una de las grandes selecciones candidatas a quedarse con la Copa del Mundo.

Messi sigue intratable en la Copa del Mundo. Imagen: Getty

La batalla para ser el máximo artillero seguirá en cuartos de final, donde será clave qué selección avanza de ronda y cuáles van quedando en el camino. Claro, ningún goleador se hace solo y necesitan que sus respectivos países los apoyen.