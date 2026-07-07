El reconocido comentarista Alejandro Fabbri habló del polémico gol anulado a los africanos en los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina sigue vivo en el Mundial 2026. El campeón del mundo estuvo cerca de ser eliminado en octavos de final, pero se repuso ante Egipto y terminó ganando por 3-2 en Atlanta.

La victoria de los argentinos estuvo cargada de polémica, puesto que el árbitro francés François Letexier le anuló un gol a los árabes de Ziko tras revisión vía VAR, situación que marcó el desarrollo del compromiso.

Para analizar el triunfo de la Albiceleste en RedGol conversamos con el histórico periodista argentino Alejandro Fabbri, quien se detuvo en la controvertida situación que se dio a los 58 minutos.

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Alejandro Fabbri y la sufrida victoria de Argentina vs Egipto

El comentarista se detuvo para hablar de la jugada de Ziko, señalando que cree que estuvo bien anulada, pero si hubiese sido en contra de Argentina, seguirían todos reclamando.

“Yo le decía a mi hijo, a mi nieto, que estábamos viendo el partido, si el gol que le anularon a Egipto se lo anulaban a Argentina, todavía lo estábamos discutiendo“, señaló Fabbri.

“Con este VAR que tenemos ahora, que le anuló un gol a Croacia porque la pelota le rozó el pelo a un jugador… si vos veías en este caso la infracción, ibas a tener que cobrar falta porque este VAR te condiciona a anular muchas más cosas de las que antes se anulaban”, agregó el analista.

Argentina le ganó con polémica a Egipto. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Para cerrar sobre la polémica jugada, Fabbri indicó que “estamos ante un fútbol que pierde buena parte de su encanto. Es demasiado… se fija demasiado en la infracción. Existió falta sobre Lisandro Martínez, pero fue una infracción menor”.

Argentina clasificó con polémica a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá con el ganador del partido entre Colombia y Suiza.

En síntesis

Argentina clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto.

a cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Egipto. El periodista Alejandro Fabbri analizó el gol anulado a Egipto por el VAR .

analizó el gol anulado a Egipto por el . Lisandro Martínez recibió la infracción menor que causó la anulación del gol egipcio.