El zaguero de 30 años que milita en el Galatasaray fue uno de los cafetaleros que falló su remate ante los suizos y no pudo contener el llanto, aunque la imagen no se vio en TV. ¡Revisa la terrible pena que nadie pudo parar!

Davinson Sánchez fue el segundo ejecutante de Colombia en la tanda de penales que perdió ante Suiza y le significó la eliminación del Mundial 2026 al equipo adiestrado por Néstor Lorenzo. El capitán del cuadro cafetalero mostró un muy buen nivel en la competencia.

Pero no pudo acertar su remate en ese duelo contra el portero helvético Gregor Kobel. Sánchez estrelló el balón en el travesaño. Y aunque después llegó el fallo del Cucho Hernández, el zaguero central de 30 años no pudo contener el llanto una vez consumada la derrota.

El marcador central del Galatasaray fue captado en una imagen que no se transmitió por la televisión, que evidentemente se enfocó en la celebración del cuadro europeo. Luis Suárez intentó levantar a Sánchez del piso, pero el exjugador del Tottenham Hotspur de Inglaterra fue a dar nuevamente al césped.

Davinson Sánchez erró su tiro en la serie frente a Suiza. (Alex Grimm/Getty Images).

Otro que intentó levantar el ánimo del “23” Lo propio hizo Álvaro Montero, espigado arquero de Vélez Sarsfield que pronto será anunciado como refuerzo de Boca Juniors. Pero tampoco consiguió su objetivo. El experimentado golero David Ospina también fracasó en esa misión.

Davinson Sánchez tras el remate que falló ante Suiza. (Carl Recine/Getty Images).

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El dolor se apoderó de Davinson Sánchez y ni siquiera haber sido de los puntos destacados de Colombia en el Mundial 2026 sirvió para calmarlo. Todo se difundió en la cuenta de X de Alfonso Hernández, editor de la agencia EFE, quien compartió la dolorosa secuencia.

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Más allá de esa caída tan dolorosa, Jhon Lucumí dejó un mensaje alentador para el futuro. “A los colombianos nunca nos tocó nada fácil. Siempre hemos tenido que luchar y cuando das esas luchas constantes, llega el premio y todo será mucho mejor”, manifestó el zaguero del Bologna, la pareja defensiva de Sánchez.

Jhon Lucumí y Davinson Sánchez en acción frente a Suiza. (David Ramos/Getty Images).

“Lo más importante para mí y la selección es que nadie puede venir a decir que fuimos eliminados por no proponer, no tener buenos jugadores ni un buen equipo. Todo lo contrario. Para mí es importante salir de aquí sabiendo que fuimos al frente. Estamos con un vacío enorme, pero hay que seguir adelante”, manifestó el cafetalero, quien llegó a la Serie A en 2022 desde el Genk belga.

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