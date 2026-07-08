Este ariete colombiano de 27 años fue uno de los dos que desperdició su penal ante Suiza y lanzó declaraciones lacrimógenas luego de esa dolorosa eliminación. ¡Aunque fue hidalgo y mostró una personalidad de mucha convicción!

El Cucho Hernández dejó una jugada memorable en el debut de Colombia por el Mundial 2026. Pero la competencia terminó para él y su selección con un penal fallado en la tanda frente a Suiza que condenó al equipo de Néstor Lorenzo a volver a casa.

Una muestra de que todo cambia muy rápido en el fútbol profesional. Esa gran jugada ante Uzbekistán para asistir a Jaminton Campaz quedó en el olvido. Y en la retina cafetalera sólo está el remate que muy bien le tapó el golero helvético Gregor Kobel, quien milita en el Borussia Dortmund de Alemania.

Luego de eso, Juan Camilo Hernández dejó palabras lacrimosas para graficar su sentir ante la derrota. “Siempre pateo, me tocó fallar. En la vida me ha tocado fallar muchas veces”, introdujo el ariete del Betis de Manuel Pellegrini, club donde arribó por 13 millones de euros desde el Columbus Crew de Estados Unidos.

La gran tapada de Gregor Kobel al penal de Juan Camilo Hernández. (Alex Grimm/Getty Images).

“Han sido más tristezas que momentos felices en mi vida y mi carrera. Tengo la madurez para aceptar la responsabilidad”, agregó el Cucho Hernández, visiblemente dolido por la situación. Aunque con la fuerza suficiente para dejar una declaración de principios.

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El Mundial 2026 cerró con un sabor muy amargo para Colombia y también para el Cucho Hernández, quien a falta de ocho minutos para el final del tiempo regular reemplazó a Luis Suárez en el ataque. El ariete de 27 años fue muy hidalgo para admitir su fallo.

Así salió el Cucho Hernández de la cancha luego de la eliminación colombiana. (Alex Grimm/Getty Images).

“Yo como cobrador de penales en mi club y como delantero, debería haberlo hecho. Lo asumo. Pero si me preguntas ahora mismo, volvería a tomar la decisión de agarrarlo”, aseguró el Cucho Hernández, autor de 20 goles en 55 partidos para el Betis del Ingeniero Pellegrini.

Juan Camilo Hernández celebra uno de los 20 goles que ha marcado en los béticos, donde llegó en febrero de 2025. (Fran Santiago/Getty Images)

El Cucho también ofreció perdón. “Le pido disculpas a toda Colombia, estuvimos cerca, lo tuvimos ahí. No se dio, pero hay que seguir”, sentenció el atacante, quien también registra pasos por el Watford de Inglaterra y dos clubes más en España: el Getafe y el Mallorca.

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