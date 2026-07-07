Sonia Isaza mostró su tristeza por perder ante Suiza, aunque mandó un mensaje para los jugadores de su país tras el torneo.

La eliminación de la selección Colombia en el Mundial 2026 tuvo repercusiones acá en Chile, luego de caer por lanzamientos de penales ante la selección de Suiza.

Esto, porque la novia de Arturo Vidal, la colombiana Sonia Isaza, mostró el desconsuelo tras el partido, donde lamentaron el marcador del cuadro cafetero en el torneo.

Por lo mismo, dedicó sentidas palabras en sus redes sociales, donde compartió con el King durante el encuentro, lamentando al final que quedaron eliminados de todo.

Colombia pagó caro sus errores en el Mundial 2026. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Sonia Isaza lamentó el adiós de Colombia

Fue Arturo Vidal quien encendió la llama de la ilusión con su novia Sonia, preguntando que se la jugara con un resultado: “Ya, mi vida, cuál es el resultado de hoy”.

Sonia no se demoró mucho en responder, aunque ya sabía que la definición sería bien apretada por el paso a los cuartos de final del Mundial 2026: “Yo creo que ganamos 1-0”.

Algo que cambió tras el partido, donde subió un video con los lamentos: “Bueno no ganamos que tristeza mas grande pero la dimos toda muchachos, orgullosa de mi selección porque aquí estamos en las buenas y en las malas, oigan bien, en las buenas y en las malas, hicieron unos partidos muy buenos”, cerró.

Mira el video: