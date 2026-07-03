Nana Kwaku Bonsam aseguró que hará su trabajo para el partido, tal como pasó con Harry Kane, por lo mismo hubo manifestaciones cafeteras.

Uno de los personajes que se ha robado la atención en el Mundial 2026 es el brujo de Ghana, quien nuevamente confirma sus trabajos que apuntan a Argentina y Colombia.

Primero, porque aseguró que hará su trabajo para que Cabo Verde elimine a la campeona del mundo en la ronda de los 16avos de final del torneo, donde incluso apuntó un penal fallado por Messi.

Pero eso no es todo, porque con la selección de Ghana ante Colombia, también aseguró que hará el mismo trabajo que realizó, supuestamente con Harry Kane para que no haga goles, esta vez con James Rodríguez.

Algo que si bien queda en las creencias de cada uno, trajo respuesta desde la concentración de la selección cafetera, quienes aseguran que tienen al mejor “10” con ellos: Dios.

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Ghana le ha puesto color al Mundial 2026. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

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El brujo de Ghana que saltó a la fama en el Mundial

Nana Kwaku Bonsam es el nombre del brujo de Ghana, que es una sacerdote que asegura que ocupa sus emociones para cambiar resultados, teniendo en cuenta que se califica como “el espiritualista más poderoso del mundo”.

En el Mundial de Qatar 2022 dijo que utilizó sus poderes para que Cristiano Ronaldo no brille con Portugal, algo que efectivamente pasó, pero con el astro lesionado.

Fue en la edición 2026 donde agarró protagonismo en la previa del Inglaterra vs Ghana de la fase de grupos, donde hizo un trabajo contra Harry Kane de manera que no marcara goles: empataron 0-0.

Tras saltar su nombre a la fama, publicó un video donde liberó al goleador inglés de su magia, lo que coincidió con el regreso a los goles del histórico delantero; ¿Coincidencias?

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Los jugadores de Colombia se escudan en su mejor refuerzo: Dios

Fue para la ronda de los 16avos donde ahora apuntó a Colombia, quien se enfrenta contra Ghana, prometiendo el mismo trabajo de Kane sobre James Rodríguez, lo que trajo repercusiones en el equipo cafetero.

“Se han escuchado muchas cosas de ese tipo, pero nosotros somos un equipo que siempre cree en Dios, estamos con él, y yo sé que con él nada nos afectará”, comentó Gustavo Puerta.

El jugador de la selección Colombia dejó en claro que “más que eso es seguir trabajando, aferrarnos a Dios y seguir haciendo las cosas bien, que con el trabajo y la ayuda del Señor se nos van a dar las cosas”.

Otro que reaccionó fue Jhon Córdoba, quien tampoco quiso darle espacio a estos brujos, con una afirmación en cuanto a sus creencias religiosas: “Yo no creo en brujos. Yo creo en Dios y en la Virgen de Guadalupe”.

Gustavo Puerta respondió al brujo de Ghana. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

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Colombia peregrinó para matar el el embrujo del ghanés

En Colombia se tomaron un poco más en serio la situación del brujo de Ghana, incluso con manifestaciones de los hinchas para poder matar todo tipo de mufa en la previa al partido en el Mundial 2026.

El medio Minuto 60 informó que “del lado colombiano, la reacción fue una mezcla de fe, humor y folclore. Los hinchas inundaron las redes con memes para desarmar el miedo a punta de risa”.

“Hubo hasta ritual propio. Un chamán colombiano subió a Monserrate, en Bogotá, para hacer su propia ceremonia y “contrarrestar” los rituales del rival, protegiendo a los jugadores de lo que llamó “víboras” espirituales”, explicaron.