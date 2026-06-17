La Copa del Mundo con su desarrollo con la acción de los Grupo K y L, donde destaca el debut de Portugal, Inglaterra y Colombia en la cita planetaria.

El balón en este Mundial 2026 no para de rodar. Hoy miércoles 17 de junio tendremos nuevamente acción durante casi todo el día, con cuatro partidazos que marcarán la pauta del día en el deporte rey.

Todo comenzará a las 13:00 horas con el duelo entre Portugal y RD Congo en el Estadio NRG de Houston, donde todos los ojos estarán puestos en el debut de Cristiano Ronaldo en esta cita planetaria.

Posteriormente llegará el debut de Inglaterra por el Grupo L. Los tres leones, llamados a ser candidatos en el torneo, enfrentarán desde las 16:00 a Croacia en el AT&T Stadium de Dallas.

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A las 19:00 los representantes del fútbol chileno en este mundial salen a la cancha. La Panamá de Cecilio Waterman y César Yanis jugarán ante Ghana en el BMO Field de Toronto.

Para cerrar el día tendremos el debut del último combinado sudamericano en esta fecha 1. Se trata de Colombia, selección que desde las 22:00 enfrentará a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Por suerte para los hinchas chilenos que no pudieron pagar para ver toda esta Copa del Mundo, la mitad de estos cuatro compromisos partidos irán por la TV abierta de Chilevisión, señal que transmitirá 52 de los 104 compromisos del certamen.

Así se jugará el Mundial 2026 en esta jornada 17 de junio

13:00 horas | Portugal vs RD Congo– Grupo K

Este compromiso solo podrá ser visto de manera exclusiva a través de DSports, DGO y Paramount+.

Cristiano Ronaldo disputará su sexta Copa del Mundo en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

16:00 horas | Inglaterra vs Croacia – Grupo L (Transmite CHV)

El debut de los tres leones se podrá seguir por la señal de Chilevisión en TV abierta. Además, por cable será transmitido por Direct Sports y Paramount+ vía streaming.

19:00 horas | Ghana vs Panamá – Grupo L

Al igual que el partido entre portugueses y congoleños este duelo irá de manera exclusiva a través de DSports, DGO y Paramount+.

22:00 horas | Uzbekistán vs Colombia – Grupo K (Transmite CHV)

El debut de los cafeteros en esta cita planetaria irá la señal de Chilevisión en TV abierta. Además, D Sports lo transmitirá en TV cable y Paramount+ vía streaming.

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En síntesis