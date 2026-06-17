El entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, se refirió a la polémica de Lionel Messi en el debut en el Mundial 2026.

Lionel Messi fue protagonista absoluto en el triunfo de Argentina sobre Argelia en el Mundial 2026. El capitán de la Albiceleste anotó los tres goles de la victoria y entró en la historia de las Copas del Mundo.

Después del partido, Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia, se refirió a la polémica donde varios acusan que debió ser expulsado. “Es inútil comentar situaciones hipotéticas. Pero todos lo vieron, incluido yo. Después del partido vi las imágenes, pero no quiero hablar mucho“, apuntó.

En todo caso, destacó el nivel de la Pulga. “No hablamos de un futbolista simple, sino de uno que ha ganado el Balón de Oro. Desafortunadamente, le dimos una oportunidad en el primero y en el segundo gol. Hicimos más fácil que anotara“, declaró.

“Pero con su pensamiento claro y análisis de juego, él puede hacer todo más fácil porque es un jugador de equipo. Tiene el privilegio de que toda la selección trabaja alrededor de él hace muchos años”, dijo, sumando que “Argentina disparó diez veces. Siete fueron de Messi“.

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“Es un equipo con clase. Basta con ver el control de balón, cómo cambian. No le brindan al oponente ni siquiera la oportunidad de presionarlos en el juego“, destacó Vladimir Petkovic sobre Argentina.

Sobre su propio conjunto, señaló que “cometimos demasiados errores al permitirle a los jugadores de Argentina que estuvieran libres entre 15 y 25 metros del área y dispararan“.

Igualmente, cerró con que “nuestro destino está en nuestras manos. Podemos elegir nuestro destino. Me llevo el conocimiento de que podemos hacerlo mejor. Este partido es muy importante pero nos quedan otros dos“.