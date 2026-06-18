Los Merengues no paran luego de confirmar los arribos de Marc Cucurella y Bernardo Silva.

La Copa del Mundo 2026 detiene al planeta fútbol, pero no al mercado, esto porque Real Madrid anunció la llegada de un nuevo jugador de élite para la próxima temporada.

Los Merengues vienen de una campaña para el olvido, la cual arrancaron con mucha ilusión con Xabi Alonso, pero la cerraron con más pena que gloria con Álvaro Arbeloa. Con la reelección de Florentino Pérez como presidente, no han tenido problemas en meterse la mano en el bolsillo.

El nuevo galáctico de Real Madrid

José Mourinho fue el elegido para dirigir nuevamente a Real Madrid en esta temporada. El portugués sabe que la misión no es solo conquistar España, sino que también Europa. Claro que está recibiendo grandes fichajes para poder conseguirlo.

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Los Merengues ya han anunciado los arribos de Marc Cucurella y a Bernardo Silva, procedentes de Chelsea y Manchester City, respectivamente. Ambos están en la disputa de la Copa del Mundo 2026, el primero con España y el segundo con Portugal.

Real Madrid no para y ahora fue el turno de otro fichaje: Ibrahima Konaté. El seleccionado francés, que militaba en Liverpool, se une al proyecto de José Mourinho en la Casa Blanca y firma un vínculo hasta el 2030. El defensor será el quinto galo de los Merengues, luego de Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé.

De esta manera, la nueva versión del equipo de Chamartín sigue tomando forma de cara a la temporada 2026-2027. A falta de oficialización, es un hecho que también llegará Denzel Dumfries desde Inter de Milán.

Real Madrid quiere volver a la cima del fútbol mundial y Florentino Pérez no escatima en gastos para lograrlo. José Mourinho no tendrá excusas para armar un equipo ganador que traiga al Santiago Bernabéu la 16° Champions League de su muy rica historia.