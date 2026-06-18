Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentarán este jueves por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos.
Las dos selecciones llegan tras empatar en su estreno y necesitan sumar para acercarse a los puestos de clasificación. Suiza empató por la cuenta mínima ante Qatar, mientras que Bosnia rescató un empate ante Canadá en su regreso a una Copa del Mundo.
Es por esto, que este duelo es una gran oportunidad para tomar ventaja en una zona que promete una lucha hasta la última fecha, junto a Canadá y Qatar.
Suiza empató 1-1 ante Qatar en la primera fecha del Mundial – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Bosnia?
Suiza enfrenta a Bosnia este jueves 18 de junio, desde las 15:00 hrs de Chile, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por el grupo B de la cita planetaria.
El duelo del país anfitrion lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. Latransmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Grupo B del Mundial 2026
Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Suiza
- Canadá
- Qatar
- Bosnia-Herzegovina
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En resumen…
- Suiza y Bosnia-Herzegovina jugarán por el Grupo B este jueves 18 de junio.
- El partido comenzará a las 15:00 horas de Chile en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
- CHV, ESPN, DSports y Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.