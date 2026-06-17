Zlatan Ibrahimovic queda impactado con el hat-trick de Messi en el Mundial: “El rey sigue aquí”

El sueco comentó el debut del argentino en la Copa del Mundo y sostuvo que dejó un mensaje que el resto de los seleccionados.

Argentina quiere revalidar su título en el Mundial 2026 y empezó con todo en su defensa, ya que gracias a un inspirado Lionel Messi goleó por 3-0 a Argelia, con un hat-trick de la Pulga.

La actuación del zurdo dejó con la boca abierta al sueco Zlatan Ibrahimovic, quien en su función de comentarista llenó de elogios al argentino, señalando que la Albiceleste pegó un golpe en la mesa de entrada.

“Déjenme decirles algo: esto es lo que pasa cuando el mejor de todos los tiempos juega al fútbol. Messi no sólo tuvo un buen partido inaugural, llegó a la Copa del Mundo como si todavía fuera su dueño“, señaló el ex goleador.

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Zlatan habla del Rey Messi en el Mundial 2026

Zlatan, además, habló de la edad de Lionel Messi, que a sus 39 años sigue rompiendo récords y espera ganar por segunda vez la Copa del Mundo.

“La gente habla sobre su edad, sobre el fin de una era, sobre la presión de tener 38 para 39, pero a él no le afecta nada de eso. Lo que él hace es crear presión para cada defensor del torneo”, explicó.

Zlatan Ibrahimovic disfruta del Mundial 2026. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“Argelia intentó quedarse atrás, frustrar a Argentina, competir… Pero cuando Messi toma la pelota cerca del área, el partido básicamente se termina. Un hat-trick en el partido inaugural no es algo normal, es una declaración, un aviso a todos los otros equipos en el torneo”, agregó el europeo.

Por último, Ibrahimovic le da un aviso al resto de los equipos: “ahora la gente empieza a hablar nuevamente sobre si es el mejor en el mundo. Él no habla, él lo demuestra. Hoy se lo mostró a todos. No fueron tres puntos para Argentina, fue un mensaje para la Copa del Mundo: el rey sigue aquí“.

El próximo partido de Argentina será el lunes 22 de junio, cuando desde las 13:00 horas de Chile se mida ante Austria en Dallas.

En síntesis

Lionel Messi anotó un hat-trick en la goleada de Argentina 3-0 ante Argelia.

anotó un hat-trick en la goleada de Argentina 3-0 ante Argelia. Zlatan Ibrahimovic elogió la vigencia y el nivel del argentino a sus 39 años.

elogió la vigencia y el nivel del argentino a sus 39 años. Argentina contra Austria jugarán el lunes 22 de junio a las 13:00 horas.

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