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Mundial 2026

México vs. Corea del Sur: Horario y qué canal transmite EN VIVO, por TV y streaming el Mundial 2026

Con el liderato del grupo en juego, el ganador dará un paso muy importante hacia la siguiente ronda.

Por Franccesca Arnechino

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México y Corea del Sur se enfrentan por la segunda fecha de la Copa del Mundo.
© GeminiMéxico y Corea del Sur se enfrentan por la segunda fecha de la Copa del Mundo.

México y Corea del Sur animarán este jueves un duelo prometedor, por la segunda fecha del Grupo A en el Mundial 2026. Ojo, porque ambas selecciones llegan con tres puntos tras imponerse en sus respectivos estrenos y buscarán acercarse a la clasificación.

El conjunto azteca debutó con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica y volverá a jugar como local en Guadalajara. Los surcoreanos también comenzaron su participación derrotando 2-1 a República Checa.

Con el liderato del grupo en juego, el ganador dará un paso muy importante hacia la siguiente ronda y podría incluso, asegurar la clasificación dependiendo de los resultados.

México abrió el Mundial con un triunfo 2-0 ante Sudáfrica – Getty

México abrió el Mundial con un triunfo 2-0 ante Sudáfrica – Getty

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Corea del Sur?

México se enfrenta a Corea del Sur este jueves 18 de junio, desde las 21:00 hrs de Chile, en el Estadio Guadalajara, por el Grupo A de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DIRECTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Grupo A del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • México
  • Corea del Sur
  • República Checa
  • Sudáfrica

Encuesta

¿Quién ganará el partido por el Grupo A del Mundial 2026?

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En resumen…

  • México y Corea del Sur jugarán por el Grupo A este jueves 18 de junio.
  • El partido comenzará a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Guadalajara.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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