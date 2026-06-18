Con el liderato del grupo en juego, el ganador dará un paso muy importante hacia la siguiente ronda.

México y Corea del Sur animarán este jueves un duelo prometedor, por la segunda fecha del Grupo A en el Mundial 2026. Ojo, porque ambas selecciones llegan con tres puntos tras imponerse en sus respectivos estrenos y buscarán acercarse a la clasificación.

El conjunto azteca debutó con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica y volverá a jugar como local en Guadalajara. Los surcoreanos también comenzaron su participación derrotando 2-1 a República Checa.

Con el liderato del grupo en juego, el ganador dará un paso muy importante hacia la siguiente ronda y podría incluso, asegurar la clasificación dependiendo de los resultados.

México abrió el Mundial con un triunfo 2-0 ante Sudáfrica – Getty

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Corea del Sur?

México se enfrenta a Corea del Sur este jueves 18 de junio, desde las 21:00 hrs de Chile , en el Estadio Guadalajara, por el Grupo A de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO , DIRECTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

ver también Mundial 2026: revisa el calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo A del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

México

Corea del Sur

República Checa

Sudáfrica

Encuesta¿Quién ganará el partido por el Grupo A del Mundial 2026? ¿Quién ganará el partido por el Grupo A del Mundial 2026? Ya votaron 0 personas

En resumen…