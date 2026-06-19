El DT de México explicó la situación que vivió con el volante Lee Kang-in, a quien conoce tras dirigirlo en Real Mallorca.

El primer equipo que accedió a los 16° de final en la historia del fútbol en un Mundial es México, que este jueves venció por 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara.

El solitario gol de Luis Romo a los 50 minutos le sirvió al Tri para obtener su segunda victoria en la Copa del Mundo 2026, y así amarrar su acceso a la siguiente ronda.

Los mexicanos ya están instalados en la ronda de eliminación directa del Mundial, situación que tiene muy tranquilo al entrenador Javier Aguirre, quien aprovechó de contar una jocosa situación que protagonizó con una de las figuras del elenco coreano.

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La “pelea” de Javier Aguirre con Lee Kang-in

Durante el partido el Vasco Aguirre tuvo una intensa charla con el jugador coreano Lee Kang-in, estrella de PSG y a quien el estratega mexicano conoce mucho.

El zurdo asiático fue dirigido por el técnico Aguirre en Real Mallorca, es por ello que tienen una gran relación y eso lo aprovechó el estratega para burlarse del jugador, en plena cancha.

Aguirre reveló la conversación que tuvieron en el terreno de juego: “le dije que ni se me acerque porque le iba a dar una patada, eso le dije“, soltó el Vasco en tono de broma.

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“También le dije que se le veía muy mal su pelo, es muy horrible su pelo. Se pintó unos rayos horrorosos, unas mechas espantosas. Eso le dije”, agregó entre las risas de los periodistas.

El próximo partido de México será ante República Checa en Ciudad de México, donde intentará quedar con el primero del Grupo A y así mantenerse en el DF para la siguiente ronda del Mundial.

En síntesis

México clasificó a los 16° de final del Mundial 2026 tras vencer a Corea.

clasificó a los 16° de final del tras vencer a Corea. El mediocampista Luis Romo anotó a los 50 minutos el gol de la victoria.

anotó a los 50 minutos el gol de la victoria. El entrenador Javier Aguirre dirigió previamente a la figura coreana Lee Kang-in en Mallorca.

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La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026