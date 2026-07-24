El Cacique vuelve a la acción para debutar en la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, enfrentando al cuadro tomatero en el Estadio Monumental.

Colo Colo vuelve a la acción hoy viernes en la Liga de Primera 2026. Los albos debutan en la segunda rueda del torneo, recibiendo esta noche desde las 20:30 horas a Deportes Limache en el Estadio Monumental.

El Cacique espera iniciar con el pie derecho esta segunda mitad de la temporada, esa que lo tienes sin lugar a duda como el rival a vencer en la lucha por el título. El equipo de Fernando Ortiz es el absoluto líder con 36 puntos, diez más que su más cercano perseguidor, Universidad Católica.

Por lo mismo, el seguir sumando unidades es clave para seguir mirando de lejos a la competencia. Aunque ojo, al frente estará un rival que ha sido un verdadero dolor de cabeza para el Popular en estos últimos dos años.

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Colo Colo: Citados y el XI para recibir a Limache

Para este choque el Tano Ortiz citó a su mejor contingente posible, dándole espacio también a cuatro juveniles que lucharán por meterse en la nómina final: Alonso Olguín y Bruno Torres en defensa, Rodrigo Catalán en el mediocampo y Felipe Raipán en ataque.

Lamentablemente el DT albo no podrá contar con Javier Correa, quien esta noche cumplirá con la primera de tres fechas de castigo que le aplicó el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras sus dichos luego del partido ante Huachipato por la Copa de la Liga. Tampoco estarán a disposición Fernando de Paul y Lautaro Pastrán por lesión.

Los citados del Cacique para recibir a Limache desde las 20:30 horas en el Monumental. | Foto: Colo Colo.

Así las cosas, el probable once del Cacique para recibir a Limache esta noche será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en ataque.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Limache?

Albos y tomateros se verán las caras hoy viernes 24 de julio a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

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