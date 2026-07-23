Víctor Rivero aún recuerda el claro triunfo del Tomate Mecánico ante el Cacique en la primera jornada, pero reconoció sin tapujos que su equipo perdió potencia con el correr de 2026. Todo lo contrario a lo que ocurrió con el plantel liderado por Fernando Ortiz.

Deportes Limache tiene cinco partidos oficiales ante Colo Colo y una ventaja clara en el historial: empataron dos encuentros y ganaron tres, incluida una paliza que el Tomate Mecánico le propinó a los albos en el inicio de la Liga Primera 2026. Un triunfo que incluso llevó a una conocida periodista a pensar en el descenso albo.

Pero todo sufrió un giro rotundo: los albos sacaron 10 puntos a su escolta, Universidad Católica, en la tabla de posiciones. En tanto, el cuadro dirigido por Víctor Rivero terminó la primera rueda liguera con cuatro derrotas consecutivas. “Los dos hemos cambiado bastante”, admitió el DT.

“Colo Colo logró una solidez defensiva que lo ha hecho fuerte y el equipo más regular del primer semestre. Quizá nosotros perdimos ese equilibrio defensivo que teníamos”, manifestó Rivero, quien tuvo varios movimientos en el mercado invernal de fichajes del fútbol chileno.

Víctor Rivero da indicaciones en el duelo vs Colo Colo que Limache empató 2-2 en el Nacional durante 2025. (Javier Torres/Photosport).

Ante eso, Rivero todavía confía mucho en la potencia ofensiva de Limache. “Somos un equipo que marca goles todos los partidos, generamos situaciones y somos eficaces. Pero lamentablemente después de la lesión de Ramón Martínez perdimos el equilibrio”, apuntó el estratego.

Se refiere al grave problema físico que sacó de competencia hasta 2027 al mediocampista paraguayo, un bastión en el inicio de la campaña. “Hemos trabajado eso, por eso también incorporamos para retomar esa solidez que nos hacía fuertes. Sabemos que situaciones nos vamos a generar”, añadió Rivero.

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DT de Limache le pone presión a Colo Colo: “Todas las expectativas están en ellos”

El entrenador de Deportes Limache trasladó toda la presión a Colo Colo. “Abrimos el campeonato en una cancha difícil. Sabemos que todas las expectativas están en ellos”, manifestó Víctor Rivero, quien parece tener la receta contra los albos para este viernes 24 de julio a contar de las 20:30 horas.

Añadió que “y todo lo que genera un partido de Limache contra ellos. Tenemos la mayor de las motivaciones para empezar este segundo semestre que nos permita llevar a Limache a una copa internacional”. Un objetivo muy ambicioso para el Tomate Mecánico.

Así festejaron Jean Meneses y Gonzalo Sosa en el contundente triunfo de Limache vs Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

El plantel dirigido por Rivero ha tenido varios retoques: además de la salida repentina de César Pinares a mediados del primer semestre, en esta ventana emigró Joaquín Montecinos rumbo a Deportes Concepción en una suerte de trueque por Leonardo Valencia. También se sumaron Javier Rojas, el uruguayo Tiago Hernández y el paraguayo Hugo Martínez.

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Así está la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Colo Colo es líder de la tabla en la Liga de Primera 2026 con una amplia ventaja, mientras que Deportes Limache tiene 21 puntos al cabo de 15 fechas.