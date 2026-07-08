El zurdo volante ofensivo de 35 años dejó sus primeras declaraciones en los Tanos y una supo a recuerdo para el Tomate Mecánico, donde fue capitán y salió repentinamente este 2026.

Después de su repentina salida de Deportes Limache, finalmente César Pinares fichó por el Audax Italiano. Ya se puso a las órdenes del cuerpo técnico liderado por el argentino Patricio Graff para afrontar la segunda parte de la Liga de Primera 2026.

Los Tanos ya cambiaron de DT luego de la renuncia del trasandino Gustavo Lema. Y apostaron por sacar a Pinares de la libertad de acción. Algo que el talentoso volante zurdo agradeció. “Muy contento de llegar al club, que se hayan fijado en mí y hayan puesto su confianza para que venga a aportar”, dijo el exjugador de Unión Española y Universidad Católica.

Esas declaraciones que difundió el club incluyeron gratitud del jugador surgido en las inferiores de Colo Colo por la bienvenida que le dieron. “Me recibieron muy bien mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la gente que trabaja acá en el club”, manifestó Pinares.

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“Me sentí muy cómodo”, agregó el experimentado jugador, quien recibió un contundente portazo de los hispanos hace poco tiempo. De todas maneras, Pinares le dio un guiño al cuadro limachino, de donde fue desvinculado intempestivamente.

César Pinares en acción frente al Audax cuando militaba en Universidad Católica. (Marcelo Hernandez/Photosport).

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¿Palo a Limache? Pinares lanza declaración de principios tras reforzar Audax Italiano

César Pinares ya es oficialmente refuerzo de Audax Italiano y dejó atrás su estadía en Deportes Limache, donde llegó a ser el capitán del equipo. “Todavía sigo con muchas ganas de conseguir logros importantes”, manifestó el zurdo de 35 años. Como para despejar cualquier duda de su condición actual.

Y como para refrendar que el tiempo inactivo tras su adiós al Tomate Mecánico no cambió su mentalidad. “Sé las metas que tiene el club, trabajaré para buscar mi mejor versión”, fue el compromiso que asumió el talentoso jugador que pasó por el Gremio de Brasil y el Altay SK de Turquía.

Otra imagen de la firma del contrato de César Pinares. (Foto: Audax Italiano).

“Quiero poder aportar mucho a que este gran club pueda conseguir esas metas y sueñe en grande”, sentenció César Pinares, quien ya cuenta las horas para su debut audino y se prepara con la mira fija en ayudar a que el cuadro de colonia levante en la tabla de posiciones.

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Así va el Audax Italiano en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Audax Italiano se ubica en el 13° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2026 con 16 puntos en 15 partidos.