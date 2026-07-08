Tras no lograr consolidarse en el primer semestre, el futbolista dejaría el conjunto itálico y regresaría a Argentina para definir el próximo paso de su carrera.

El mercado de fichajes continúa en movimiento y, además de las incorporaciones, también comienzan a concretarse salidas en los equipos del fútbol chileno. En ese contexto, todo indica que un jugador de Audax Italiano dejará el club durante este semestre.

Se trata de Rodrigo Cabral, volante argentino de 25 años que llegó al conjunto de La Florida a comienzos de esta temporada y que estaría viviendo sus últimos días en la institución, según informó Tano Noticias.

La salida de Cabral de Audax

Según reveló el medio, el jugador no será parte del club en la segunda rueda. “El volante argentino, proveniente de Huracán, no logró consolidarse en el conjunto itálico ni alcanzar el rendimiento esperado durante su estadía en el club, por lo que la dirigencia decidió no contar con él para lo que resta del proyecto deportivo”.

“Si bien, aún entrena en el complejo, prontamente debería regresar a Argentina para definir su futuro futbolístico”, señala el medio.

Con Audax, Cabral disputó 23 partidos entre la Liga de Primera, la Copa de la Liga y Sudamericana, anotando dos goles.

Cabral no seguirá en el equipo itálico/Photosport

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El presente de Audax Italiano

El club terminó la primera rueda en el puesto número 13 con 21 puntos, lejos de la zona de clasificación a las competencias internacionales. Sin embargo, en cuanto a puntaje no es una distancia tan extensa, considerando que Universidad Católica, que marcha en el segundo lugar, sumó 26 tantos.

Por esta razón, el conjunto itálico busca reforzarse para el segundo semestre y ya anunció a César Pinares como su primer refuerzo.

En síntesis: