El cuadro itálico confirmó que Patricio Graff será su nuevo entrenador para afrontar la segunda mitad del año en reemplazo de Gustavo Lema.

Tras varios días de rumores Audax Italiano por fin tiene su nuevo entrenador para afrontar el segundo semestre del 2026. Lo que parecía un secreto a voces terminó siendo realidad, ya que será Patricio Graff el responsable de liderar el camarín itálico.

El DT argentino de 50 años llega para reemplazar a Gustavo Lema, quien se marchó tras una serie de malos resultados y dejando al equipo en la parte baja de la Liga de Primera 2026. Los tanos son 13° con 16 puntos, apenas tres unidades arriba de la zona de descenso.

La última experiencia de Graff como técnico principal fue dirigiendo al Manchego Ciudad Real de España, mientras que hasta marzo de este año fue asistente de Eduardo Coudet en el Deportivo Alavés. En Chile cuenta con pasos por Coquimbo Unido, O’Higgins y Palestino.

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Patricio Graff es el flamante nuevo DT de Audax Italiano

Las redes sociales itálicas escribieron en la presentación de Graff que “nueva etapa, la misma ilusión de siempre. Damos la más cordial bienvenida a Patricio Graff, quien regresa a nuestro país para tomar la dirección técnica del Primer Equipo de Audax Italiano”.

Con esta imagen Patricio Graff fue oficializado como flamante nuevo DT de Audax Italiano.

“El argentino cuenta con un profundo conocimiento del fútbol chileno tras sus pasos como entrenador principal en Coquimbo Unido, O’Higgins y Palestino. Sus pasos más recientes lo ubican en España, dirigiendo a diversos elencos del país ibérico y con una última experiencia como entrenador asistente de Eduardo Coudet en el Alavés de LaLiga española”, agregaron.

Para cerrar, detallaron que “arriba acompañado de Francisco Gabriel Guerrero como asistente técnico y de Juan Francisco Gómez como preparador físico. Un nuevo ciclo para seguir soñando, todos juntos siempre. ¡Bienvenido a la Famiglia, Profe Pato!”.

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En síntesis