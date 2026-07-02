Pintita analizó lo que será el mercado en el Romántico Viajero, quienes tienen una campaña muy irregular.

Universidad de Chile sigue con su rendimiento irregular, donde la llegada de Fernando Gago no ha logrado dar estabilidad en cuanto a resultados. Por eso, el DT piensa en refuerzos.

El Romántico Viajero es un sube y baja en este 2026. Cuando da un paso para adelante, al otro partido da el mismo paso hacia atrás. El equipo venía esbozando una mejora en Copa Chile, pero se cruzó con Unión La Calera, su bestia negra y volvió a perder.

Los refuerzos de U. de Chile

Universidad de Chile había tenido un positivo 2025, más allá de no quedarse con el título nacional y tuvo muy buenas actuaciones a nivel internacional. Jugadores como Franco Calderón, Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Assadi han bajado considerablemente su rendimiento.

Fernando Gago intenta levantar al plantel. El argentino viene de días complicados no solo en lo deportivo, sino que también su salud. Hace solo unos días fue intervenido tras sufrir un infarto, pero ni en ese momento olvidó su gran objetivo: los refuerzos.

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“La charla la tengo constante operado y todo seguí hablando de refuerzos, hablé de entrenamientos y de todo, queremos ocupar los cupos“, comenzó explicando Pintita luego de la derrota ante Unión La Calera. El DT ya avisó que quiere traer a la mayor cantidad de jugadores, aunque no quiso adelantar las posiciones.

“Tratar de tener los mejores refuerzos independiente de los puestos, decir un puesto implica que hasta me lo pueden vender mas caro. Sabemos donde queremos apuntar y tenemos muchos jugadores y cosas cercanas para cerrar en breve“, cerró el argentino.

Gago piensa en los refuerzos. Imagen: Photosport

Los clubes del fútbol chileno cuentan con tres cupos para incorporar durante este mercado de invierno. De acuerdo a las palabras de Gago, en Universidad de Chile apuntarán a ocupar todos estos para levantar una campaña que no entusiasma.