Con el triunfo de Colombia sobre Ghana en Kansas quedaron armados los ocho cruces de los octavos de final de la Copa del Mundo. Estos partidos se jugarán entre el sábado 4 y martes 7 de julio.

Los 16avos de final del Mundial 2026 bajaron su telón con la victoria de Colombia sobre Ghana en Kansas City. Con esto, ya tenemos armados los ocho cruces de lo que esperamos sean unos apasionantes octavos de final en la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá.

Serán dos partidos diarios que se diputarán entre este sábado 4 y martes 7 de julio, donde destacan varios compromisos entre elencos que han marcado pauta en este torneo. Lamentablemente, algunos tendrán que decir adiós en esta instancia.

Por ejemplo este sábado Paraguay y Francia se verán las caras en Filadelfia, mientras que el domingo el local México recibirá en el Estadio Azteca a Inglaterra. Por su parte el lunes Portugal y España chocarán en Dallas en un partido que promete bastante, así como también el martes Argentina enfrentará a Egipto en Atlanta.

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La programación de los 8vos de final del Mundial 2026:

📅 Sábado 4 de julio

13:00 hrs: Canadá vs. Marruecos | Estadio Houston.

Canadá vs. Marruecos | Estadio Houston. 17:00 hrs: Paraguay vs. Francia | Estadio Filadelfia.

📅 Domingo 5 de julio

16:00 hrs: Brasil vs. Noruega | Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Brasil vs. Noruega | Estadio Nueva York Nueva Jersey. 20:00 hrs: México vs. Inglaterra | Estadio Ciudad de México.

📅 Lunes 6 de julio

15:00 hrs: Portugal vs. España | Estadio Dallas.

Portugal vs. España | Estadio Dallas. 20:00 hrs: Estados Unidos vs. Bélgica | Estadio Seattle.

📅 Martes 7 de julio

12:00 hrs: Argentina vs. Egipto | Estadio Atlanta.

Argentina vs. Egipto | Estadio Atlanta. 16:00 hrs: Suiza vs. Colombia | Estadio BC Place Vancouver.

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En síntesis