Los 16avos de final del Mundial 2026 bajaron su telón con la victoria de Colombia sobre Ghana en Kansas City. Con esto, ya tenemos armados los ocho cruces de lo que esperamos sean unos apasionantes octavos de final en la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá.
Serán dos partidos diarios que se diputarán entre este sábado 4 y martes 7 de julio, donde destacan varios compromisos entre elencos que han marcado pauta en este torneo. Lamentablemente, algunos tendrán que decir adiós en esta instancia.
Por ejemplo este sábado Paraguay y Francia se verán las caras en Filadelfia, mientras que el domingo el local México recibirá en el Estadio Azteca a Inglaterra. Por su parte el lunes Portugal y España chocarán en Dallas en un partido que promete bastante, así como también el martes Argentina enfrentará a Egipto en Atlanta.
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La programación de los 8vos de final del Mundial 2026:
📅 Sábado 4 de julio
- 13:00 hrs: Canadá vs. Marruecos | Estadio Houston.
- 17:00 hrs: Paraguay vs. Francia | Estadio Filadelfia.
📅 Domingo 5 de julio
- 16:00 hrs: Brasil vs. Noruega | Estadio Nueva York Nueva Jersey.
- 20:00 hrs: México vs. Inglaterra | Estadio Ciudad de México.
📅 Lunes 6 de julio
- 15:00 hrs: Portugal vs. España | Estadio Dallas.
- 20:00 hrs: Estados Unidos vs. Bélgica | Estadio Seattle.
📅 Martes 7 de julio
- 12:00 hrs: Argentina vs. Egipto | Estadio Atlanta.
- 16:00 hrs: Suiza vs. Colombia | Estadio BC Place Vancouver.
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En síntesis
- Octavos de final: Quedaron confirmadas las ocho llaves de la ronda de los 16 mejores del Mundial 2026.
- Calendario: Los compromisos se disputarán en parejas diarias entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.
- Partidos destacados: Resaltan los cruces de Paraguay ante Francia, México contra Inglaterra, Portugal frente a España y Argentina contra Egipto.