Bélgica y Senegal se juegan un lugar en los octavos de final en un partido con eliminación directa del Mundial 2026.

Bélgica y Senegal se enfrentarán este miércoles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, partido clave para asegurar un lugar entre los 16 mejores del torneo.

Los europeos terminaron como líderes del Grupo G, mientras que los africanos avanzaron como uno de los mejores terceros, tras cerrar la fase de grupos con una contundente goleada a Irak.

Bélgica goleó por 5-1 a Nueva Zelanda, cerrando como líder del grupo – Getty

¿Dónde ver Bélgica vs. Senegal?

Bélgica se enfrenta a Senegal este miércoles 1 de julio, desde las 16:00 hrs de Chile , en el Estadio Seattle de Washington, por los dieciseisavos de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…