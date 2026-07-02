Este entrenador, quien dirigió a Universidad Católica en la primera parte de la temporada 2021, respaldó a Bielsa y cuestionó al plantel charrúa por la petición de reducir el tiempo de las charlas.

Marcelo Bielsa le dijo adiós oficialmente a Uruguay luego del fracaso estrepitoso vivido en el Mundial 2026, donde la Celeste se despidió en la fase de grupos. Y en una zona donde compitió con España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Vale decir, rivales donde era muy factible la clasificación.

Eso provocó un sinfín de críticas para el Loco Bielsa, aunque son varios los hinchas charrúa que defenestran a los patéticos periodistas de allá que buscan cualquier cosa para tener la razón. Y uno de los que se puso en la fila de los que respaldan al rosarino fue un exentrenador de Universidad Católica.

Gustavo Poyet, quien dirigió a los Cruzados desde marzo hasta agosto de 2021, una temporada que empezó con algo de tardanza por las secuelas del Covid-19. “Los jugadores se partieron la cara y el que piense diferente no entiende nada, se está poniendo en plan con esa uruguayez de ponernos malos”, aseguró el DT, quien también fue seleccionado charrúa, en el programa Derechos Exclusivos.

Marcelo Bielsa en la rueda de prensa donde oficializó su salida. (Ernesto Ryan/Getty Images).

Jugó 26 partidos y anotó tres goles cuando era un centrocampista que pasó por la Premier League de Inglaterra y la máxima categoría de España. En ese contexto, Poyet salió al paso de lo que más le quedó a la prensa deportiva uruguaya: los minutos de las charlas que el plantel pidió reducir.

“¿De cuántos minutos eran las charlas? ¿Eran de 20? Si pidieron reducir a la mitad, ¿era la mitad de tres horas o de 20 minutos? Si eran de 20 y pidieron bajar a 10 es una vergüenza. Una falta de respeto al país“, apuntó sin filtro Poyet, quien luego de su paso por la UC fue seleccionador de Grecia.

Gustavo Poyet y la expresión que mejor grafica su opinión a la postura del plantel de la Celeste. (Javier Salvo/Photosport).

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Poyet cuestiona al plantel de Uruguay por la petición a Bielsa en el Mundial 2026

Gustavo Poyet insistió en eso de la duración de la charlas de Marcelo Bielsa que la plantilla de Uruguay le pidió modificar en la previa al Mundial 2026. “¿No te bancas una charla de 20 minutos?“, cuestionó el ex DT del Jeonbuk Hyundai de Corea del Sur.

“¿Estamos todos locos? Si estás todo el día al pedo en un hotel“, lanzó Poyet, quien también destacó el partido hecho por el equipo del Loco frente a España, cuando literalmente estaban con la soga al cuello. Y que finalmente se decidió con un gol de Álex Baena, quien contó con una terrible respuesta de Fernando Muslera.

Luego del gol, Fernando Muslera dijo que la pelota le picó mal. (Luke Hales/Getty Images).

Poyet planteó que “Marcelo siempre fue de defender a los jugadores. El equipo jugó contra España exactamente como juega un equipo de Bielsa. No hay muchos técnicos en el mundo que hubieran jugado ese partido así, mano a mano y súper agresivo”, sentenció el estratego montevideano de 58 años. El debate sigue en Uruguay sobre el siguiente DT.

Una cuestión que Gus, como le decían en Inglaterra, prefiere tomar con mesura. “No ayuda preguntarle a cualquiera si quiere ser entrenador de la selección uruguaya. Para serlo necesitas tener conocimiento, experiencia, haber lidiado con cierto nivel de jugadores y trayectoria”, opinó Poyet. El tiempo dirá…

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