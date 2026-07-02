Edgardo Lasalvia, un conocido representante del fútbol uruguayo, defendió al extremo del Panathinaikos, uno de los nueve futbolistas que el Loco no utilizó en la desastrosa Copa del Mundo de la Celeste.

Facundo Pellistri fue uno de los jugadores que Marcelo Bielsa consideró en su ciclo al mando de Uruguay e incluso lo citó para disputar el Mundial 2026. Aunque el extremo de 24 años fue uno de los nueve jugadores que no sumaron ningún minuto en la competencia.

Para colmo, sabido es por todos que La Celeste protagonizó un fracaso estrepitoso en la fase grupal del torneo: quedó fuera en una zona donde estaba España, Arabia Saudita y Cabo Verde. En ese contexto, el representante de Pellistri quiso agregar una polémica más al certamen.

Se trata de Edgardo Lasalvia, un conocido agente del balompié charrúa y quien trabaja hace varios años con el jugador de Panathinaikos de Grecia. En un diálogo con Sport 890, detonó otra bomba contra Bielsa. “Me pareció una falta de respeto lo que le hicieron a Pellistri”, lanzó.

Facundo Pellistri en acción durante un amistoso vs Inglaterra. (Julian Finney/Getty Images).

“Después de todo lo que hizo en este proceso, no merecía ir al Mundial y no pisar la cancha”, apuntó Lasalvia. Tiene algo de razón: de los 36 partidos que dirigió Bielsa a La Celeste, el exjugador del Manchester United de Inglaterra disputó 27. Hizo dos goles y repartió cuatro asistencias.

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Representante de Pellistri le pega a Bielsa por los 0 minutos en el Mundial 2026

Edgardo Lasalvia encontró injusta la manera de Marcelo Bielsa de dirigir a Uruguay en el Mundial 2026. Al menos en el caso de Pellistri, que ni siquiera es un titular indiscutido en el Panathinaikos, club al que llegó en agosto de 2024 a cambio de 6 millones de euros.

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“Buscamos alguna posibilidad para cambiar de equipo. Pero si no, nos quedamos en Grecia sin problemas”, advirtió Edgardo Lasalvia, siempre en el diálogo con la Sport890. Aunque quizá nuevos aires le vienen bien al exjugador de Peñarol, quien sólo totalizó 18 partidos en esta campaña. No anotó goles y regaló apenas dos asistencias en mil 139 minutos.