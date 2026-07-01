Marcelo Bielsa enfrentó a los medios de comunicación tras la eliminación de Uruguay y se refirió a los rumores con el plantel.

Marcelo Bielsa rompió el silencio después de la eliminación de Uruguay del Mundial 2026. Este martes, el Loco citó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa donde habló de todo.

Más allá de lo sucedió en la cancha en la Copa del Mundo, el DT respondió por los rumores de la interna. “La relación con los jugadores no fue lo que impidió que obtuviéramos los resultados que merecíamos“, dijo primero.

“Existieron las reuniones. Hubo muchas y durante mucho tiempo. Los jugadores me plantearon que no entrenaran en dos grupos. Cuando me plantearon la necesidad de entrenar todos juntos, era absurdo que yo insistiera en una postura que ellos no compartían”, reveló.

“También hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. Tengo forma de explicar por qué siempre opté por hacer determinada cantidad de charlas y ellos entendían que preferían que ese tiempo se redujera, y acepté”, sumó.

Marcelo Bielsa habló de todo en conferencia de prensa | Getty Images

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“Nunca tuve un problema con Valverde”: Marcelo Bielsa rompe el silencio en Uruguay

Más tarde, se refirió en específico a la relación con Federico Valverde. En la previa de la definición contra España, se dijo que el jugador del Real Madrid y otros tres referentes lo encararon.

“Yo nunca tuve un problema con Valverde, ni nunca hice más concesiones con un jugador como con él, por la cantidad de partidos que juega“, relató Marcelo Bielsa.

“Le dije que podía ser que necesitará que jugara de lateral al principio de la eliminatoria, de extremo o de volante interior. La respuesta de él fue: ‘En el puesto que necesite’“, dijo también.

“Creo que no lo expuse y siempre le mostré un enorme respeto. Si existe algún conflicto, ignoro el origen porque nunca tuve un problema con Valverde”, aclaró de cierre.