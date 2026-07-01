Son siete los entrenadores que han dejado sus selecciones después de fracasar en el Mundial 2026.

Sigue la acción en el Mundial 2026 y, mientras más selecciones caen, más técnicos dejan sus puestos. Marcelo Bielsa y Sebastián Beccacece son los últimos en decir adiós a sus trabajos.

Bielsa se despidió de Uruguay después de fracasar en la fase de grupos y tuvo varias reflexiones en una conferencia de prensa. Por su lado, Beccacece salió de Ecuador tras perder con México en 16avos de final.

No son los únicos. La eliminación de Países Bajos a manos de Marruecos en la ronda de 32 mejores también terminó en la renuncia de Ronald Koeman. Lo confirmó él mismo por redes sociales.

Antes fue el turno de Hong Myung-Bo en la selección de Corea del Sur, eliminada en fase de grupos de la Copa del Mundo. El DT fue abucheado por sus propios compatriotas cuando regresó con el plantel a su país.

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Los DTs que se quedaron sin trabajo tras fracasar en el Mundial 2026

Escocia también vio la salida de su entrenador, Steve Clarke, después de fracasar en la primera ronda. Mismo caso de República Checa con Miroslav Koubek, quien también renunció a su cargo.

Eso sí, ninguna banca tuvo tantos movimientos como la de Túnez. El conjunto africano despidió a Sabri Lamouchi solo horas después de perder la primera fecha. Después, Hervé Renard tomó su puesto solo para quedar eliminado en fase de grupos. Aún no se confirma si seguirá o no.