Una emotiva ceremonia se realizó para incluir a los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Entre los homenajeados, estuvo un histórico goleador chileno.

El evento realizado en México, donde es la sede de este evento, contó con importantes estrellas del fútbol mundial, quienes ayudaron a hacer todavía más grande este popular deporte. Bien dicen que siempre hay un chileno y esta no fue la excepción.

El histórico goleador chileno presente

El Salón de la Fama del Fútbol Internacional en México celebró una nueva ceremonia donde integró a nuevos jugadores a él. Entre ellos, el chileno Osvaldo Castro, más conocido como Pata Bendita. El ex goleador desde ahora será parte del museo y recibió un galardón que lo acredita como un integrante de él.

“Estoy muy contento por este trofeo que me han dado. Jugué hasta los 36 años, salí cinco veces campeón en Chile, también en México, y es primera vez que me regalan este trofeo, que lo voy a cuidar como oro“, indicó el chileno.

Pata Bendita Castro es el máximo goleador chileno de la historia con 376 tantos. Dejó su huella en Unión La Calera, América, Universidad Católica y Pumas de la UNAM, entre otros. Fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional junto a Iker Casillas, Ronald Koeman, Dunga, Gary Lineker, René Higuita, Ubaldo Fillol y Diego Forlán.

“Le agradezco a todos mis entrenadores y a los jugadores que estuvieron al lado mío, porque todo lo que hice en el fútbol mexicano, no lo hice solo, lo hice con el apoyo de mis compañeros. Siempre voy a hablar de ellos. Muchas gracias“, cerró el histórico goleador.

Castro se hizo todo un nombre en el fútbol mexicano, donde es considerado una leyenda de América. Con La Roja disputó la Copa del Mundo de Alemania 1974. A los 78 años recibe un más que merecido reconocimiento por su increíble trayectoria.