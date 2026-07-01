Luego de la estrepitosa caída ante Paraguay, un ícono de la selección alemana respaldó al entrenador, pero con el correr de las horas, la situación parece haberse modificado y su puesto corre serio riesgo, según dio a entender el presidente de la DFB, la federación de fútbol de aquel país.

Para nadie es un secreto que la actuación de Alemania en el Mundial 2026 estuvo muy por debajo de las expectativas y en eso, mucha responsabilidad tiene el director técnico Julian Nagelsmann. De hecho, una vez consumada la derrota en penales frente a Paraguay, uno de los referentes del equipo lo dejó clarísimo.

“Nos costó mucho en los tres partidos contra equipos que no son de clase mundial. Eso es un hecho. Merecimos ser eliminados“, aseguró Joshua Kimmich, polifuncional jugador que milita en el Bayern Múnich y uno de los referentes del equipo nacional teutón.

Más allá de esas declaraciones, el icónico Rudi Völler le entregó su apoyo inmediato a Nagelsmann. Aunque seguramente no contaba con todos los antecedentes que el diario Bild hizo públicos tras la abrupta despedida alemana de la Copa del Mundo.

En primer término, el prestigioso medio lo calificó con la nota 6, la peor que se puede obtener en el sistema académico alemán. Pero lo peor fue todo lo que revelaron respecto de la concentración. Según Bild, hubo varios aspectos que provocaron que Nagelsmann perdiera el respaldo de sus jugadores.

Julian Nagelsmann optó por Manuel Neuer como su arquero titular en el Mundial 2026. (Alexander Hassenstein/Getty Images).

Uno fue que el portero Oliver Baumann se sintió titular hasta que se enteró por la prensa que quien atajaría en el certamen sería Manuel Neuer. El citado diario alude a esto como “problemas graves de comunicación”. Otro punto fue los minutos de juego y la repartición de ellos.

Uno de los jugadores que se ganó en la cancha la opción de ser titular fue Deniz Undav, quien se metió entre las figuras del torneo durante las dos primeras fechas en su condición de suplente. Anotó tres goles, incluido el doblete para darle la victoria a Alemania vs Costa de Marfil. También regaló dos asistencias. Los apenas 32 minutos que disputó Nick Woltemade, otro punto que destacó el medio.

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Nagelsmann queda al borde del despido tras el fracaso de Alemania en el Mundial 2026

Pero esos no fueron los únicos pecados de Julian Nagelsmann durante la desastrosa participación de Alemania en el Mundial 2026. Aunque fueron voces en off, el diario Bild publicó que a algunos futbolistas les molestó que el DT pasara tanto tiempo con su esposa en la concentración.

Vale aclarar que en la concentración de la Mannschaft hubo espacio para la convivencia con familiares y parejas: Nagelsmann propició un régimen de visitas flexibles, noches compartidas e incluso días libres después de los partidos. “La regla es la misma hace tres años y se mantiene incluso si perdemos”, dijo el ex DT del Bayern Múnich tras la derrota frente a Ecuador.

Julian Nagelsmann recibe cuestionamientos de todos lados en Alemania. (Alexander Hassenstein/Getty Images).

Por eso mismo, La Gazzetta dello Sport reveló que la presencia de Lena Wurzenberger, esposa de Nagelsmann, generó algo de ruido interno. Lo mismo hizo Bild, que planteó que “ninguna primera dama ha estado tan presente como ella” en referencia a una comparación con los otros técnicos.

Lo peor fue que el presidente de la DFB, la federación alemana de fútbol, dejó en la cornisa la continuidad de Nagelsmann. “Todos estamos de acuerdo en que nuestro rendimiento estuvo por debajo de nuestras expectativas. Examinaremos con calma y minuciosidad las razones de esto”, dijo Bernd Neundorf.

“No podemos seguir como si no hubiera pasado nada después de este traspié tan grande y todos los desafíos que vienen”, agregó Neundorf, timonel de una federación que, seguramente, ve el despido de Nagelsmann como una de las alternativas más potables para continuar.

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