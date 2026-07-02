El otrora capitán de la selección chilena usó el ejemplo del experimentado delantero de Alianza Lima para graficar los momentos parecidos que viven la Roja y la Bicolor. "Descuidamos todo lo que venía atrás", sintetizó Bam-Bam.

Iván Zamorano está de público y comentarista del Mundial 2026 y, en ese contexto, ha dado muchas opiniones que involucran a Chile, pero también a Perú. De hecho, el otrora goleador temible que fue Pichichi con el Real Madrid trazó un paralelo entre ambos países.

Curiosamente, la Bicolor fue el penúltimo equipo ubicado en la tabla de las Eliminatorias para esta Copa del Mundo. Mientras que la selección chilena cerró el certamen como colista exclusivo. Para Bam Bam, el diagnóstico es claro y lo resumió en menos de dos. minutos.

“Hablo de Chile, creo que nos dejamos llevar durante 15 años por una generación maravillosa que teníamos y descuidamos lo que venía”, aseguró Zamorano en un punto de prensa, donde desmenuzó los problemas que la Roja ha tenido durante el último tiempo.

Iván Zamorano en acción vs Brasil en el Mundial de Francia 98. (Clive Brunskill /Allsport).

Frente a eso, el Caído del Cielo agregó que “cuando la alta competitividad te da para que Chile pelee de igual a igual con cualquiera, estabas tan preocupado de desarrollar eso que dejamos de lado el lado formativo”. Por eso mismo, ya son tres los Mundiales que el Equipo de Todos mira por televisión.

“No hemos podido construir una base para sobrellevar el paso del tiempo para Alexis, Vidal, Bravo, Medel. A Perú le pasó un poco lo mismo”, manifestó Iván Zamorano, quien puntualizó en un caso del cuadro incaico para refrendar su teoría al respecto. El del icónico goleador Paolo Guerrero.

ver también Manuel Pellegrini ilusiona a Chile: destapan “avances significativos” para que sea el nuevo técnico

Iván Zamorano traza un paralelo entre Chile y Perú: “Tampoco trabajaron lo formativo”

Iván Zamorano sabe que Chile y Perú tienen una posibilidad de redimirse, aunque eso recién se sabrá en el Mundial 2030. Pero tiene clarísimo que ambos países viven un proceso muy similar en cuanto a la detección de nuevos talentos aptos para el nivel internacional.

Iván Zamorano festeja un gol que convirtió en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. (Clive Brunskill /Allsport).

“Guerrero estaba jugando con 42 años, eso quiere decir que tampoco han trabajado el tema formativo. Cambiaron muchos técnicos, eso no transmite seguridad para lo que estás haciendo”, manifestó Zamorano sobre el avezado ariete de Alianza Lima, quien suma 129 partidos por la Bicolor.

Paolo Guerrero en acción frente a Chile en las Eliminatorias 2026. (Daniel Apuy/Getty Images).

Anotó 41 goles en el seleccionado peruano, que no acude a un certamen como este desde Rusia 2018, cuando ganó su boleto de la mano de Ricardo Gareca. “Tenemos un Mundial en cuatro años más, si no estamos en ese, no merecemos nada”, sentenció Bam-Bam.

Tweet placeholder

Y también dejó su opinión sobre el nivel que ha ofrecido el Mundial 2026. “Era un misterio cómo funcionaban tantos equipos y partidos, pero ha funcionado bien. La gente respondió con estadios llenos, los sudamericanos siempre poniendo color. He visto buen fútbol y decepciones, pero en general contento”, aseguró Zamorano.