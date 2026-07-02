El Eléctrico contó una extraña decisión del casildense, la cual terminó saliendo a la perfección.

Un 2 de julio, pero de 2012, Universidad de Chile ganó el tricampeonato por primera y única vez en su historia. Jorge Sampaoli y Roberto Cereceda fueron protagonistas de esa jornada.

El Romántico Viajero definía el título nacional contra O’Higgins, quienes se habían impuesto en Rancagua por 2-1. En el Estadio Nacional, con un polémico arbitraje de Enrique Osses, la U igualó el marcador global y se fueron a penales, donde Johnny Herrera atajaría tres remates y terminarían dando la vuelta olímpica.

El extraño cambio de Sampaoli

Justo en el día que se cumplen 14 años de ese tricampeonato de Universidad de Chile, Roberto Cereceda, jugador clave en esa jornada, recordó una extraña decisión de Jorge Sampaoli. Ni Sebastián Beccacece estaba de acuerdo, pero el casildense terminaría teniendo la razón.

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“Yo no era titular, entré los últimos 7-5 minutos. Más encima por derecha, no me acuerdo por quién. El cambio era (Paulo) Magalhaes que era su perfil. Yo nada que ver. Nunca en toda mi carrera había jugado por derecha“, comenzó recordando el Eléctrico en conversación con La Orga 17. El tema es que Jorge Sampaoli estaba expulsado, pero desde la tribuna mandó la extraña decisión.

“Beccacece dice ‘tiene que entrar Magalhaes’ y de arriba le dicen ‘que entre Cereceda’. Beccacece se vuelve loco. ‘Pero cómo si no es su perfil, la puta madre’. Más encima yo escuchando y este hueón no quería que entrara. El tema es que voy, entro, creo que la primera pelota que toco me queda para la derecha, pum centro, (Guillermo) Marino: gol“, dijo entre risas Cereceda.

Sampaoli ganó cuatro títulos en U. de Chile. Imagen: Archivo

La rara determinación de Jorge Sampaoli terminó teniendo éxito. El agónico tanto de Guillermo Marino tras la asistencia de derecha del zurdo Roberto Cereceda mandó todo a penales y ahí fueron campeones. El Eléctrico asegura que el casildense estaba “iluminado”.

“Yo decía el chico Sampaoli tenía esas cosas especiales, que de repente era como magia la que ocupaba porque quién iba a pensar que yo iba a entrar, a nadie se le iba a ocurrir. Ahí quedé en el recuerdo, al menos un lindo recuerdo que el hincha de la U me lo hace saber“, cerró Cereceda.