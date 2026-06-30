Los germanos fueron una de las grandes decepciones del Mundial 2026 al quedar fuera contra la Albirroja.

La Copa del Mundo 2026 así como tuvo una gran sorpresa con Paraguay, también vivió una fuerte decepción con Alemania. En Berlín están muy molestos y ya saben a quién culpar.

Hace rato que los germanos no son protagonistas en la cita planetaria. Por esta razón, los triunfos iniciales ante Curazao y Costa de Marfil abrieron una luz de esperanza, pero la derrota ante Ecuador hizo que las alarmas se encendieran. La Albirroja les dio el puñetazo final.

Alemania apunta al responsable

La eliminación de Alemania cayó de la peor manera posible, mediante esa vía que eran invencibles: los penales. Los teutones jamás habían perdido en una definición desde los 12 pasos en una Copa del Mundo, pero Paraguay les demostró que siempre hay una primera vez. En la vida y en el fútbol.

En Berlín quieren saber quiénes son los responsables y parecen haber encontrado a uno: Leon Goretzka. Todo esto porque según el medio Bild, el histórico volante del seleccionado no habría querido patear uno de los penales en el momento más importante de la tanda.

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De acuerdo al medio antes nombrado, luego de que Paraguay fallara dos lanzamientos seguidos y la serie se igualara, Joshua Kimmich, capitán del equipo, consultó a sus compañeros quién lanzaba el sexto remate. Entre los candidatos estaban Waldemar Anton, Nathaniel Brown y Malick Thiaw, aunque ellos no cuentan con tanta experiencia internacional.

Por jerarquía, Goretzka era el candidato ideal a asumir la responsabilidad, pero este no quiso. Finalmente fue Jonathan Tah quien ejecutó y la elevó a las nubes. De hecho, jamás había pateado un penal a nivel profesional.

Leon Goretzka quedó marcado para mal tras el Mundial 2026. Imagen: Getty

Leon Goretzka, volante del Bayern Múnich, lleva largos años en la selección de Alemania. De hecho ganó la Copa Confederaciones ante Chile en 2017 y estuvo en Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en Norteamérica 2026. A los 31 años ahora carga con el enojo de un país que lo apunta por no haber tomado el balón cuando más quemaba, pero se terminó quemando igual.