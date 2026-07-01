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Mundial 2026

Estados Unidos vs. Bosnia: Horario y qué canal transmite EN VIVO y por TV el Mundial 2026

Estados Unidos hará valer su localía por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Por Franccesca Arnechino

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Estados Unidos vs. Bosnia se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026.
© GeminiEstados Unidos vs. Bosnia se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina cerrarán este miércoles los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que definirá a otro clasificado a los octavos. Los anfitriones avanzaron como líderes del Grupo D, tras caer ante Turquía en la última fecha.

Mientras que los europeos clasificaron como uno de los mejores terceros, cerrando la fase de grupos ganando ante Qatar. El ganador enfrentará en octavos de final al vencedor de Bélgica vs. Senegal.

Estados Unidos cayó 3-2 ante Turquía en el último encuentro – Getty

Estados Unidos cayó 3-2 ante Turquía en el último encuentro – Getty

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia?

Estados Unidos enfrenta a Bosnia-Herzegovina este miércoles 1 de julio, desde las 20:00 hrs de Chile, en el Estadio de la Bahía de San Francisco, California, por los dieciseisavos de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ PremiumAmazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…

  • Estados Unidos vs. Bosnia jugarán por los dieciseisavos este miércoles 1 de julio.
  • El partido comenzará a las 20:00 horas de Chile en el Estadio de la Bahía de San Francisco, California.
  • Chilevisión, DSports y Disney+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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